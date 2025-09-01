Así quedó el grupo de Alianza y Universitario tras la fecha 3 de la segunda fase de la Liga 3

La Liga 3 cada vez va entrando a la recta final de esta temporada de estreno que están teniendo este 2025. En este caso Alianza Lima y Universitario de Deportes siguen peleando para lograr salir campeones, pero no la tendrán nada fácil. Y se va viendo con el pasar de las fechas, en donde se les viene dificultando sacar los resultados.

Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

En este caso ya se está disputando la segunda fase del torneo, en donde solo han quedado los mejores cuatro clubes de cada uno de los grupos. Por cosas del destino a los compadres les terminó tocando el mismo grupo, así que están luchando duro para quedar entre los primeros dos y acceder a la fase final.

Ambos están ubicados en el Grupo B, junto a Juventus FC y Deportivo Lute. Estos cuadros quedaron segundo y cuarto respectivamente en su grupo en la fase Regional.

¿Cómo les fue a Alianza Lima y Universitario de Deportes?

El primero en jugar en esta fecha número tres de la segunda fase fue Universitario de Deportes. Que el pasado sábado se midió ante Juventus FC de Huamachuco. Encuentro bastante peleado por parte de ambos elencos, tanto así que el marcador acabó 0-1 a favor de los ‘cremas’. El único tanto fue de Nicolás Rengifo a los 77 minutos tras un fuerte remate con la derecha que venció las redes del cuadro de La Libertad.

Universitario de Deportes (Foto: Universitario de Deportes).

Por su lado, Alianza Lima se enfrentó a Deportivo Lute en un choque con varios goles. En este caso el juego se llevó a cabo en el estadio Municipal de la Juventud en Chongoyape. El partido terminó con un contundente 3-1 a favor de los ‘blanquiazules’ que sumaron su primera victoria. Braidy Paz, David Churi y Said Peralta anotaron para los visitantes. Mientras William Huancas descontó.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga 3?

# EQUIPO PTS PJ G E P GF GC DIF 1 Universitario II 9 3 2 1 0 4 1 +3 2 Alianza Lima II 4 3 1 1 1 4 4 0 3 Juventus FC 4 3 1 0 2 2 3 -1 4 Deportivo Lute 3 3 1 0 2 3 5 -2 Universitario tiene +2 y Juventus FC +1 como bonificación por quedar primero y segundo en su grupo.

¿Cómo se jugará la fecha 4 de la Liga 3?

En este caso se conoció que Alianza Lima II enfrentará a Juventus FC en el estadio Hugo Sotil. Mientras tanto, Deportivo Lute recibirá a Universitario de Deportes II en el estadio Municipal de la Juventud.

