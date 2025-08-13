Temor en Alianza Lima: la contundente respuesta de Hernán Barcos sobre la dura lesión de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero no culminó el duelo entre Alianza Lima vs. Universidad Católica. Chocando por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ‘Depredador’ empezó como titular, pero fue cambiado en el primer tiempo por una fuerte lesión. Ante esto, Hernán Barcos ingresó en su reemplazo y al término del partido habló sobre lo qué sucedió.

Si bien primero analizó el partido entre Alianza Lima vs. Universidad Católica, Hernán Barcos no da nada por hecho. Teniendo un 2-0 a su favor, el ‘Pirata’ sabe que ese resultado no es suficiente para la altura de Quito.

“El 2-0 no dice nada y tenemos 90 minutos para jugar en Quito y traernos la clasificación. No nos podemos confiar y creer que ya está, es lo mismo que nos pasó con Gremio; toca ir y cerrar allá”, comentó Hernán Barcos.

Luego, hablando de Paolo Guerrero, el ‘Pirata’ siguió su explicación: “Uno está a disposición del equipo. La lesión de Paolo me hizo entrar frío, pero siempre trato de aportar. Salir lesionado siempre duele, esperemos que no sea nada de gravedad y pueda estar rápido con nosotros”, reveló en zona mixta.

La lucha de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Ahora mismo los delanteros de Alianza Lima son Hernán Barcos y Paolo Guerrero como prioridad. Si bien el técnico Néstor Gorosito ha preferido al peruano como titular, lo cierto es que el ‘Pirata’ le ha dado más alegrías.

Pues bien, ante los últimos hechos, tal parece que Paolo Guerrero no podrá llegar al duelo entre Alianza Lima vs. Universidad Católica en Ecuador. En ese sentido, el técnico Néstor Gorosito tendrá que poner a Hernán Barcos como titular en la altura de Quito.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 41 años pues nació un 1 de enero de 1984. Negándose a retirarse del fútbol profesional, el delantero ha revelado que todavía pretende jugar una temporada más.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Culminando ahí su vínculo, se verá si se le renueva por una temporada más, se retira del fútbol o busca otro club.

Publicidad