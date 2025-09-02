Trascienden detalles de la audiencia entre Independiente y U de Chile en Conmebol, que sigue Alianza Lima: “No se habló de…”

Los hinchas de Alianza Lima están esperando conocer a su próximo rival en la Copa Sudamericana 2025. Pero todavía no hay indicios de quién pueda ser el equipo al que enfrenten en los cuartos de final. Esto después de los incidentes que se dieron en el estadio Libertadores de América, coloso que vivió una terrible noche plagada de violencia entre hinchas.

Es así como ahora Independiente de Argentina y la Universidad de Chile vienen trabajando en convencer a la CONMEBOL para que se mantengan en el torneo. Ya se dio la audiencia, en donde cada uno de los cuadros mostró evidencias y argumentos para mantenerse en el certamen continental.

Hinchas de Independiente vs. hinchas de la Universidad de Chile (Foto: Getty).

Uno de los protagonistas fue Néstor Grindetti, presidente del ‘Rojo’. El veterano administrativo no dudó en hablar con la prensa tras la culminación de la audiencia, contando a detalles que se habló y que es lo que podría decidirse con respecto a este caso.

¿Qué dijo Grindetti sobre la audiencia?

Tras esta larga reunión, Grindetti fue abordado por el medio ESPN con el que conversó todos los detalles. Mencionando que por ahora no hay una fecha definitiva para conocer la decisión final de este polémico caso.

“Terminó la audiencia y las conclusiones las sacará el Tribunal en las próximas horas o días. Podría haber novedades este miércoles o bien los días siguientes. No dieron una fecha precisa“, comenzó diciendo.

Néstor Grindetti presidente de Independiente (Foto: Independiente).

De igual forma, no pudo contar mucho por un acuerdo de silencio con el máximo ente del fútbol en Sudamérica. “No hay nada nuevo en las exposiciones de ambos clubes. Sí hay un acuerdo de confidencialidad de CONMEBOL para no hablar de lo charlado. Fue todo en un ambiente de cordialidad, los abogados explicaron y fue una reunión ejemplar. Cada club tuvo buena predisposición, expuso lo propio y ahora espera“, agregó.

Por último, espera que el ‘Rojo’ se mantenga en el certamen a falta de una respuesta final. “Independiente tiene que pasar. Hay distintas alternativas, diferentes opciones para las sanciones, ya veremos qué pasa…”.

¿Quién sería el próximo rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Conforme han pasado los días desde el incidente, se habla de una posibilidad que la Universidad de Chile sea la que pase. Así lo han asegurado incluso en el país sureño, pues el cuadro de Independiente no tomó las medidas necesarias para evitar el conflicto.

Por otro lado se habla de una posible eliminación de ambos cuadros, pero esto es un poco más difícil, sobre todo teniendo en cuenta los acuerdos comerciales que se tienen que cumplir.

