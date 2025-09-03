Universidad de Chile tomó una decisión radical si termina jugando ante Alianza Lima la Copa Sudamericana

La expectación crece en el ámbito futbolístico sudamericano ante una inminente decisión de la CONMEBOL que podría reconfigurar la Copa Sudamericana. El periodista Enrique de la Rosa, en la reciente edición de Al Ángulo, ha revelado información crucial que sugiere un desenlace favorable para la Universidad de Chile, lo que generaría un enfrentamiento directo con Alianza Lima.

Universidad de Chile tomó una decisión inesperada

“La información es que van a fallar el jueves y que todo indica que va a ser clasificado U. de Chile”, afirmó De la Rosa. Aunque aún no es oficial, la información que circula apunta a que el club chileno avanzará en la competición. De concretarse esta situación, el periodista de Movistar Deportes añadió un dato sorprendente: “Me dijeron que, en caso de que sea clasificado, U. de Chile escogió jugar en Coquimbo”.

Esta elección estratégica, trasladando el encuentro fuera de Santiago, refleja una clara proyección y preparación por parte de la Universidad de Chile para enfrentar a Alianza Lima, buscando un escenario donde se sientan más cómodos. La sanción que se vislumbra para el equipo responsable de los incidentes violentos en Avellaneda es severa: “Creo que los van a sancionar con 2 años sin público”, indicó De la Rosa, subrayando la postura firme de la CONMEBOL ante este tipo de hechos.

CONMEBOL debe dar el anuncio oficial pronto

Mientras tanto, en la sede de la CONMEBOL, las negociaciones y especulaciones no cesan. Independiente, el club afectado por los incidentes, ha solicitado una medida excepcional. Pasar directamente a la siguiente fase o disputar el resto del partido en un terreno neutral, argumentando su inocencia y no responsabilidad en los disturbios en territorio del Rey de Copas, porque era local en el Estadio Libertadores de América.

Universidad de Chile en el partido contra Independiente. (Photo by Sebastián Ñanco/Getty Images)

Esta compleja situación mantiene en vilo a los aficionados y a los clubes involucrados, especialmente a Alianza Lima, que se encuentra a la espera de la resolución final. La información proporcionada por Enrique de la Rosa, aunque no oficial, delinea un panorama que podría alterar significativamente el rumbo de la Copa Sudamericana, con implicaciones directas en la planificación deportiva y logística de los equipos. La atención está puesta en el jueves, día en que se espera el fallo que definirá el futuro de esta controvertida eliminatoria.

