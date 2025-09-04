Es tendencia:
Eliminatorias Sudamericanas

Conmebol evalúa un cambio en las Eliminatorias que podría dejar a Perú muy cerca del Mundial 2030

Una posible variante en el proceso clasificatorio podría facilitar el camino de la 'bicolor' hacia el Mundial 2030.

Por Nicole Cueva

Perú podría tener más chances de clasificar al Mundial 2030.
Perú podría tener más chances de clasificar al Mundial 2030.

Un nuevo escenario comenzaría a tomar forma en Sudamérica con miras al Mundial 2030, el cual se llevará a cabo en tres países diferentes: Argentina, Uruguay y Paraguay.

Según dio a conocer el reconocido periodista argentino Esteban Edul (ESPN), la Conmebol estaría evaluando que ninguno de los países que serán sede jueguen las próximas Eliminatorias, al tener asegurada su clasificación como anfitriones del importante certamen internacional.

Esta modificación en el formato dejaría solo siete equipos compitiendo por los cupos mundialistas, lo que representa una enorme oportunidad para países como Perú, que hoy pelean con dificultad por un lugar en el Mundial 2026.

Un guiño inesperado para la ‘bicolor’

En la actualidad, la Conmebol cuenta con 6 cupos directos y 1 repechaje para el Mundial. Con tres selecciones fuera del proceso clasificatorio, la Selección Peruana tendría más chances de acceder a la Copa del Mundo, ya que la lucha se reduciría a un grupo más pequeño de competidores.

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de la FIFA ni de la Conmebol, pero este tipo de cambios ya han sucedido antes. En el Mundial 2002, por ejemplo, Corea del Sur y Japón clasificaron automáticamente como anfitriones.

Este posible cambio ha generado reacciones en redes sociales, donde los hinchas peruanos se ilusionan con una clasificación más accesible que en procesos anteriores.

La lucha por el repechaje en las Eliminatorias 2026

Actualmente, la Selección Peruana se encuentra en una situación complicada en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ocupando el penúltimo lugar en la tabla de posiciones, solo por encima de Chile.

Con solo una jornada restante, el equipo nacional se encuentra en la obligación de sumar de a tres frente a Uruguay y Paraguay para mantener la posibilidad de acceder a la zona de repechaje.

nicole cueva
Nicole Cueva
