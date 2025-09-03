Selección Peruana sonríe: la noticia que cambia todo antes del Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias

La Selección Peruana tiene el objetivo de vencer a Uruguay en el mítico Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. De ganar, el cuadro del técnico Óscar Ibáñez tiene que esperar otros resultados en su lucha por llegar al séptimo puesto, ubicación que da un ticket al repechaje al Mundial 2026.

Si bien el ánimo de los jugadores de la Selección Peruana está a tope, y también de los uruguayos, no así el público. Sabiendo que el estadio Centenario tiene capacidad para 60 mil personas, a horas de empezar el partido solo se vendieron 35 mil.

Así lo anunció las redes sociales de la cuenta oficial de la Selección Uruguaya. Colocando la noticia en X, la imagen indicaba que todavía podían conseguir entradas a falta de horas para el cotejo ante Perú

Sin duda un plus que los jugadores de la Selección Peruana deben aprovechar para poder golpear de visita. Aunque la tarea es complicado puesto que solo Argentina ganó en el Centenario y fue por 1-0.

Uruguay anunció que todavía hay entradas para el Perú vs. Uruguay. (Foto: Selección Uruguaya)

¿Cuántos puntos tiene Perú en las Eliminatorias 2026?

Antes de empezar la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú tiene 12 puntos en la tabla de posiciones y está en el noveno puesto. Hay que recordar que la Selección Peruana juega ante Uruguay de visita y Paraguay de local.

El gran objetivo de Perú es alcanzar el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas para ganar su ticket al repechaje al Mundial 2026. Por ahora la tarea es más que complicada puesto que a falta de seis puntos, Venezuela (puesto siete) tiene 18 unidades.

¿Cómo ver el partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión en su señal de televisión abierta. Además, también se podrá ver el partido en streaming por la aplicación de América tvGO.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Perú juega ante Uruguay desde las 6:30 PM de este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. El duelo se desarrollará en el estadio Centenario de Montevideo y marcará el futuro de ambos países en su camino al Mundial.

