Para llegar al repechaje: lo que en Bolivia hicieron y en Perú no se atrevieron en las Eliminatorias

Llegó a su final las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 y marcó un hito importante para la Selección Peruana, siendo la peor campaña de su historia. Mientras que en Bolivia hicieron un torneo histórico que les permite volver a soñar con estar en una nueva Copa del Mundo.

Pero lo que pasó con Perú no es simplemente casualidad y la misma Selección de Bolivia lo demuestra. Pues hubo un punto de inflexión que les dio la oportunidad de convertirse en un equipo diferente. Algo que en la ‘Bicolor’ simplemente no hubo mano dura para poder hacer los cambios en su momento.

La lección que le dio Bolivia a la Selección Peruana

Bolivia no hizo nada nuevo ni loco, solo se atrevió a hacer el cambio generacional a tiempo. Algo que en el Perú muchos tuvieron miedo de hacerlo y esto terminó costando caro. Pues al tener a los mismos jugadores de eliminatorias anteriores, cansados y con un presente malo, solo dio problemas en vez de soluciones.

Publicidad

Publicidad

El claro ejemplo es Miguel Terceros, que pasó de ser un jugador que nadie conocía, a uno de los referentes más importantes de Bolivia. Su convocatoria se dio jugando en el equipo de reservas de Santos y en Perú no se atreven a hacer este tipo de cambios. Se tiene a un Oliver Sonne en la Premier League, pero ni así le da para jugar de titular en Perú según Óscar Ibáñez.

Publicidad

Publicidad

Ahora todo va a depender del nuevo entrenador que entre poder encontrar un lugar para los jóvenes como Joao Grimaldo, quien aprovechó su oportunidad. Pero así como él, hay varios que exigen tener más chances y se espera que se las puedan brindar poco a poco.

Recordemos que Ricardo Gareca hizo esto en una Copa América, dejó a todos los experimentados fuera, dejando solo algunos para construir un nuevo equipo. Esto faltó en la Selección Peruana, ese atrevimiento para hacer un cambio pronto y al final costó caro con una de las peores Eliminatorias de la historia.

El final de estas Eliminatorias marcará posiblemente el fin de la carrera de varios jugadores que dieron mucho para la Selección Peruana. Pero que deben de dejar el camino para las nuevas generaciones. Recordemos que la próxima clasificatoria dará inicio en el 2027 y por lo tanto, insistir en jugadores que ya no estarán vigentes en ese momento sería desperdiciar el tiempo.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Advíncula fue de los peores en la Selección Peruana contra Paraguay: “se fue silbado por todo el estadio”