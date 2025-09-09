Tras el 1-0 con Paraguay en Lima, Gustavo Alfaro dejó una reflexión que Perú debe imitar

La pesadilla terminó. Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 han llegado a su final después de una larga espera de 3 años. La Selección Peruana no pudo hacer nada para evitar hacer uno de sus peores papeles en este certamen. Pero tras culminado el último encuentro llegó un consejo que podría ser vital pensando en lo que se le viene.

Luego de una inevitable derrota por 1-0 frente a Paraguay. El entrenador Gustavo Alfaro hizo una reflexión en la conferencia de prensa que nadie esperaba. Dejando en claro que hay una clave para poder acostumbrar al equipo a sacar mejores resultados. Algo que en este caso el equipo patrio necesita imitar si es que desea volver a ser protagonista una vez más.

¿Cuál fue la reflexión de Gustavo Alfaro?

Gustavo Alfaro en conferencia de prensa habló sobre lo que hizo para que el equipo levante cabeza. Siendo un punto importante entrar en el tema psicológico, cambiar el chip para afrontar los partidos. Sabiendo principalmente en poder sortear las adversidades que le dan cada partido, ya sea con una victoria o una derrota. Desde ahí inició el cambio que les permitió lograr una merecida clasificación.

“Lo que nosotros queremos es ganar, pero no podemos garantizar ese tipo de cosas. Uno se acostumbra tanto a ganar como a perder; cuando la confianza va mermando y se bajan los brazos, uno termina acostumbrándose a perder. Yo quiero un equipo que se acostumbre a ganar, que pelee por ganar y que sepa sufrir”, expuso el entrenador.

Este es un pensamiento muy parecido al que tenía Ricardo Gareca en su etapa en la Selección Peruana. Usó esta estrategia para cambiarle el chip al equipo peruano, pues el talento existe, pero en lo mental es importante hacer que el futbolista pueda sentir que puede enfrentar a todos de igual a igual. Ahora este trabajo va a ser vital que lo pueda hacer el próximo entrenador que llegue a la ‘Bicolor’.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana tras las Eliminatorias?

Según lo que se ha podido conocer, ahora la Selección Peruana comienza una búsqueda por un nuevo entrenador para que lleve las riendas del equipo. Por lo que se ha podido conocer todo sería pensando en el 2026, por lo que en este momento se daría solo la salida de Óscar Ibáñez del cargo para que otro DT interino llegue.

Recordemos que hay fecha doble para el mes de octubre y noviembre, en donde se ha confirmado en amistosos internacionales frente a Chile y Rusia. Falta por confirmarse un duelo más que debería jugar Perú en el mes de octubre, mientras que se habla de Carlos Silvestri como el nuevo DT para afrontar estos encuentros de preparación.

