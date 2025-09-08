La FPF tomó una decisión definitiva: se conoció que pasará con Ibáñez tras el juego con Paraguay

Una de las grandes dudas que se ha dado tras el último partido de la Selección Peruana tiene que ver con la continuidad de Óscar Ibáñez. Esto es algo que está en duda por la forma en la que se perdió en Montevideo. La eliminación de una nueva Copa del Mundo duele y por eso en la Videna esta vez han tomado una rápida decisión sobre el futuro del entrenador.

Según ha podido dar a conocer el medio RPP, Óscar Ibáñez dirigirá su último partido frente a Paraguay. Este encuentro será el final de su paso por la Selección Peruana. Pese a lo que él mismo dijo hace poco sobre continuar hasta los amistosos. Pero eso no se dará y tendrá que abandonar rápidamente el equipo patrio.

Así como se terminan las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, también la carrera de Ibáñez en este equipo patrio. La forma en la que se perdió ante Uruguay por 3-0 marcó un antes y un después en el cargo. Pues la idea que se tenía en un comienzo era que continuara, pero ahora no hay más que hacer y tendrá que hacer las maletas.

Óscar Ibáñez pedido por los jugadores

Hace poco se pudo conocer por la prensa, que Renato Tapia tras el encuentro contra Uruguay fue el primer jugador en hablar con Agustín Lozano. En esta conversación pidió expresamente que puedan mantener a Ibáñez, pero no solo para los partidos amistosos, sino que para la próxima eliminatoria.

Esta noticia no cayó nada bien para los hinchas, que inmediatamente comenzaron a criticar a Tapia por el pedido. Pues consideran que Ibáñez no está capacitado para sacar lo mejor del equipo patrio, que se necesita un entrenador con mayor recorrido y que sea A1 para poder competir.

Jean Ferrari ya tiene al nuevo entrenador

Así como se ha conocido la salida de Óscar Ibáñez, también ha salido a la luz que ya hay un nuevo entrenador en la Selección Peruana. El periodista Silvio Valencia aseguró que se tiene todo para que firme el nuevo DT del equipo patrio. Quien en este caso recién tomaría las riendas de la ‘Bicolor’ en el mes de enero del 2026.

De esta forma Jean Ferrari tendría la decisión de un entrenador “A1” para afrontar las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. Lo que queda en duda es quién será el DT que afronte los próximos amistosos, probablemente sea Manuel Barreto como interino pensando en solo los juegos de preparación de octubre y noviembre.

