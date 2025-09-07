Es tendencia:
Las tres bajas de peso que tendrá Paraguay cuando enfrente a Perú por la última fecha de Eliminatorias 2026

El combinado 'guaraní' llegará golpeado a su despedida del proceso clasificatorio. Conoce qué jugadores no están aptos para el duelo.

Por Nicole Cueva

Las tres bajas que tendrá Paraguay ante Perú.
Las tres bajas que tendrá Paraguay ante Perú.

La Selección Peruana ya no cuenta con opciones de clasificar al Mundial 2026, pero buscará cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo en casa frente a Paraguay.

De cara a este compromiso, surgió una noticia que podría jugar a favor del equipo de Óscar Ibáñez: el conjunto ‘guaraní’ no podrá contar con tres piezas clave en su alineación titular, lo que podría inclinar levemente la balanza a favor del combinado nacional.

Las 3 bajas que tendrá Paraguay

En ese contexto, la ‘bicolor’ podría verse beneficiada por las bajas que presentará su rival de turno.

Y es que Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, no tendrá disponibles a tres de sus hombres de mayor peso: Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón, quienes se perderán el duelo en Lima por diferentes motivos.

Recordemos que, los tres jugadores formaron parte del once inicial en el reciente empate 0-0 ante Ecuador, pero esta vez no podrán estar presentes por acumulación de tarjetas amarillas.

Puede ser una imagen de 8 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto que dice
Selección de Paraguay entrenando (Selección Paraguaya de Fútbol).
¿Cómo llega Paraguay al duelo ante Perú?

Paraguay afronta la última jornada doble del proceso clasificatorio con el objetivo cumplido: consiguió su pase al Mundial 2026 luego de una larga espera de 16 años.

El empate ante Ecuador fue suficiente para asegurar su clasificación directa, coronando una destacada campaña que tomó forma desde la llegada de Gustavo Alfaro, quien logró cambiar el rumbo del equipo cuando pocos lo esperaban.

nicole cueva
Nicole Cueva
