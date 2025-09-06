Es tendencia:
Selección Peruana

¡Nadie lo esperaba! Lo que decidió Óscar Ibáñez con sus jugadores a horas del Perú vs. Paraguay

El DT de la Selección Peruana tomó una llamativa decisión el día de hoy que genera bastante sorpresa con miras a la preparación del duelo ante Paraguay. ¿De qué se trata?

Por Renato Pérez

Óscar Ibáñez, DT de Perú.
Óscar Ibáñez, DT de Perú.

La Selección Peruana se prepara para disputar el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los trabajos en las instalaciones de Videna se vienen dando desde que regresaron de la ciudad de Montevideo, aunque ahora mismo se hizo énfasis en una peculiar decisión por parte de Óscar Ibáñez que tiene que ver explícitamente con todos sus jugadores.

¿De qué se trata? Resulta que Óscar Ibáñez, seguramente en consenso con su comando técnico, optaron por darle la tarde libre a los convocados de la Selección Peruana luego del entrenamiento de esta mañana. Es decir, todos los jugadores no se quedarán concentrados y en las próximas horas podrán estar junto a sus familiares, si es que así lo prefieren cada uno de ellos.

Quizá esta situación pueda generar cierto tipo de cuestionamiento o crítica por parte del ámbito deportivo local, pero lo concreto es que la Selección Peruana tiene poco y nada que perder en el último partido del actual proceso que se jugará frente a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Eso sí, que no existan futuros ‘ampays’ ni nada por el estilo porque ahí sí se les vendría la noche en todo el sentido de la palabra, hablando de los jugadores claro está.

¿Por qué Óscar Ibáñez tomó la decisión de darle libre a la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que la Selección Peruana ya no tiene chances de llegar al Mundial 2026 y que el último partido frente a Paraguay en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será de puro trámite, es muy probable que las intenciones de Óscar Ibáñez sean de distender y relejar al grupo de jugadores que viene de un duro resultado hace unos días.

Fuente: La Bicolor
La goleada 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo golpeó demasiado al equipo de todos y obviamente el hecho de concretar el fracaso de no llegar a la máxima fiesta del fútbol que se celebrará en Norteamérica es una situación que podría perjudicar emocionalmente a varios. Hoy tienen la tarde libre para despejarse y en las próximas horas estarán de regreso a la concentración de cara al partido frente a los guaraníes.

Día y hora del Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará el próximo martes 9 de septiembre a las 18:30 hora local en el Estadio Nacional de Lima. Será la última vez que veremos a la querida blanquirroja en escena en el actual proceso y los hinchas esperan un triunfo de por medio para quedarse tranquilos, así que veremos cuál es la estrategia de un Óscar Ibáñez que incluso podría estar jugándose su permanencia en Videna por lo que resta del año 2025.

Fuente: La Bicolor
Renato Pérez
