¿Con minutos ante Paraguay? Se conoció cuándo regresará Paolo Guerrero a las canchas

Mientras la Selección Peruana se prepara para cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, una de las principales dudas en la interna de la ‘bicolor’ es si Paolo Guerrero podría estar disponible para el partido ante Paraguay.

El delantero de Alianza Lima lleva varias semanas en recuperación por una lesión en el tobillo, lo que lo dejó fuera de la lista de convocados. Sin embargo, en las últimas horas se conoció información clave sobre su estado actual.

¿Cuándo volverá Paolo Guerrero?

Según dio a conocer el periodista Gerson Cuba, el goleador histórico del combinado nacional viene evolucionando favorablemente y estaría cerca de reaparecer en la Liga 1. En un tweet publicado recientemente, el comunicador escribió:

“En cuanto a Paolo Guerrero, el delantero de Alianza Lima atraviesa una recuperación óptima y su regreso podría darse la próxima semana, en el partido ante Garcilaso”.

Este dato ha generado revuelo, ya que si el ‘Depredador’ ya está listo para volver las canchas, no se descartaría del todo su inclusión ante la ‘albirroja’, siempre y cuando el comando técnico lo vea en condiciones físicas y futbolísticas.

¿Tendrá su despedida oficial con la ‘bicolor’?

A sus 41 años, Paolo Guerrero no ha confirmado si continuará en la Selección Peruana tras el proceso eliminatorio. Por ello, el duelo ante Paraguay podría significar su último partido oficial con la ‘blanquirroja’, lo que aumenta las expectativas sobre su posible regreso a las canchas.

Por ahora, la decisión final pasará por el cuerpo médico de Alianza y la evaluación de Óscar Ibáñez. Los próximos días serán clave para saber si el ‘9’ vuelve a vestirse de corto con la ‘bicolor’ o si deberá esperar un poco más para su retorno.

