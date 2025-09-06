La Selección Peruana continúa con los entrenamientos de cara al último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Se trata del enfrentamiento ante Paraguay, seleccionado clasificado a la Copa del Mundo, en Lima. Para este duelo, Óscar Ibáñez piensa seriamente en el regreso al once titular de Andy Polo, uno de los referentes de Universitario.

Es que Polo se entrenó de forma normal este sábado 6 de setiembre en la Videna, práctica a la que accedió Bolavip Perú. Cabe recordar que no estuvo presente en la derrota ante Uruguay por 3-0 en Montevideo debido a una molestia en el muslo de su pierna izquierda.

Si bien, tras realizarse una resonancia, no tenía lesión aparente, pero el entrenador Óscar Ibáñez decidió resguardarlo, a riesgo de una lesión de mayor gravedad. Pasados algunos días, el futbolista de Universitario se entrenó con normalidad y apunta a sumarse como opción de titular.

Los detalles del entrenamiento de la Selección Peruana con Andy Polo entre los titulares

Andy Polo formó parte de los entrenamientos de la Selección Peruana, integrando el grupo de los titulares. Estuvo junto a los que empezaron ante Uruguay haciendo trabajos con pelota, pero sobre todo algunos tácticos.

En tanto, el resto de los futbolistas que no estuvieron ante los charrúas hicieron algunos ejercicios individuales, bajo la mirada de Óscar Ibáñez. El entrenador no descarta a alguno de estos nombres pensando en sumar minutos ante Paraguay.

De todas maneras, un posible equipo para la Selección Peruana recién se vea en las prácticas del domingo y el lunes con vistas al final de las Eliminatorias ante Paraguay.

Erick Noriega también entrenó con normalidad

Así como Andy Polo entrenó con normalidad, lo propio hizo Erick Noriega, quien había terminado con alguna molestia ante Uruguay. Sin embargo, este sábado se lo vio realizando la práctica sin ningún tipo de inconvenientes.

Por lo tanto, se presume que el futbolista de Gremio de Porto Alegre sea titular ante Paraguay en el mediocampo, tal como ocurrió ante La Celeste el pasado jueves.

Los futbolistas de la Selección Peruana, con los hinchas

Como parte de una iniciativa de Adidas, varios futbolistas de la Selección Peruana firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los hinchas que se acercaron a la Videna. Entre los futbolistas que participaron estuvieron Oliver Sonne, Carlos Zambrano y Renato Tapia.