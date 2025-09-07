Es tendencia:
Eliminatorias CONMEBOL

Los 3 jugadores de Paraguay que valen más que toda la Selección Peruana junta

La Selección de Paraguay supera al Perú con solo 3 jugadores en valor.

Por Bruno Castro

Selección Peruana y Paraguay.
Selección Peruana y Paraguay.

El último reto de la Selección Peruana será enfrentar a la Selección de Paraguay en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Duelo que no va a ser nada fácil teniendo en cuenta que el equipo nacional viene con muchas dudas debido a la última goleada que sufrió en la jornada pasada. Ni decir que en el tema económico ya va perdiendo por goleada ante los ‘guaraníes’.

Resulta que para el próximo partido, Paraguay va ganando si de un tema financiero hablamos. Pues si podemos ver los valores de mercados, el cuadro de Paraguay supera a Perú en todo y si solo ponemos a los mejores jugadores ‘albirrojos’ destruyen al cuadro patrio.

¿Cuánto vale Perú y Paraguay?

El equipo de Óscar Ibáñez es uno de los más pobres a nivel económico en toda Sudamérica. Al único país al que le puede ganar es a Bolivia, los demás están por encima de ellos. Incluso la misma Venezuela que por años se le veía como la ‘cenicienta’, hoy es uno de los que más jóvenes exporta en el mundo.

Puede ser una imagen de 1 persona, jugando al fútbol, jugando al fútbol, multitud y texto
Selección de Paraguay (Foto: Selección de Paraguay Facebook).

Por el lado de Paraguay tenemos a solo 3 jugadores que valen más que todo el Perú. Miguel Almirón (10 millones), Ramón Sosa (12 millones) y Diego Gómez (14 millones) terminan valiendo juntos 36 millones de euros según Transfermartk. Mientras que toda la Selección Peruana junta vale 26,9 millones.

A diferencia de los ‘Guaraníes’, Perú no tiene ni un solo jugador que pueda llegar a un valor de dos cifras. El máximo referente que se tiene en la ‘Bicolor’ es Oliver Sonne que llega a los 2,7 millones en Burnley, lo sigue Marcos López con 2,5 millones y termina la tabla en un cuádruple empate con Erick Noriega, Luis Abram, Renato Tapia y Sergio Peña.

Puede ser una imagen de ‎6 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol, calzado con tapones y ‎texto que dice
Oliver Sonne (Foto: Selección Peruana).

El equipo de Gustavo Alfaro que tiene un valor de 99,3 millones de euros, pudo tener una mejor cotización. Pero Julio Enciso que tiene un valor de 22 millones de euros y que firmó con el Estrasburgo no pudo estar por lesión.

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Paraguay?

Por la jornada número 18 de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana se enfrenta a Paraguay. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, la fecha será el día martes 9 de setiembre desde las 18:30 horas de Perú.

Néstor Gorosito reveló lo que cambiaría del fútbol peruano para potenciar a la Selección Peruana

Néstor Gorosito reveló lo que cambiaría del fútbol peruano para potenciar a la Selección Peruana

¡Nadie lo esperaba! Lo que decidió Óscar Ibáñez con sus jugadores a horas del Perú vs. Paraguay

¡Nadie lo esperaba! Lo que decidió Óscar Ibáñez con sus jugadores a horas del Perú vs. Paraguay

Bruno Castro
Las tres bajas de peso que tendrá Paraguay cuando enfrente a Perú por Eliminatorias 2026
Eliminatorias Conmebol

Las tres bajas de peso que tendrá Paraguay cuando enfrente a Perú por Eliminatorias 2026

La amenaza de Alfaro a los de Ibáñez: "Queremos tener un mejor..."
Eliminatorias Conmebol

La amenaza de Alfaro a los de Ibáñez: "Queremos tener un mejor..."

Logró un hito histórico en las Eliminatorias y en Perú ya lo piden como DT para el Mundial 2030
Eliminatorias Conmebol

Logró un hito histórico en las Eliminatorias y en Perú ya lo piden como DT para el Mundial 2030

Tras el título de Alcaraz ante Sinner en el US Open 2025: así quedó el ranking ATP
Tenis

Tras el título de Alcaraz ante Sinner en el US Open 2025: así quedó el ranking ATP

