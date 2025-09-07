El nuevo valor internacional de Erick Noriega tras destacar en Gremio y en la Selección Peruana

Por más que la Selección Peruana no tenga ninguna chance de clasificar al Mundial 2026 y que el último partido de las actuales Eliminatorias Sudamericanas sea de puro trámite, es importante destacar y considerar a algunos jugadores que vienen creciendo. Este es el caso de Erick Noriega, volante nacional que recientemente fichó por Gremio de Porto Alegre y que gracias a su buena actualidad aumentó su cotización internacional.

Si bien es cierto que tan solo tiene un partido con camiseta de Gremio de Porto Alegre en el empate 1-1 frente a Flamengo en condición de visita por el Brasileirao, aquellos minutos fueron suficientes para evidenciar de que estamos frente a un jugador muy diferente y que aún puede crecer más. Frente a este tremendo panorama, veamos la novedad que engloba el presente del peruano.

Fuente: Getty Images

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt’, Erick Noriega tiene un nuevo precio internacional de 2 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 8 millones. Es importante mencionar que antes de su debut en el ‘Tricolor Gaucho’ y de ser titular en el Uruguay vs. Perú que se jugó en Montevideo, el valor del volante era de tan solo 500 mil euros, así que de todas maneras queda claro el crecimiento que está obteniendo.

Fuente: Transfermarkt

Lo que se le viene a Erick Noriega en la Selección Peruana

Dejando de ser una promesa, Erick Noriega representa ser un verdadero presente para el balompié nacional y ahora tendrá nuevos objetivos con camiseta de la Selección Peruana. Claramente, el duelo frente a Paraguay del próximo 9 de septiembre en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 significa ser uno de ellos, aunque en esta ocasión hay un aspecto mucho más trascendente a este escenario.

El popular ‘Samúrai’, además de ganarse la confianza del actual comando técnico liderado por Óscar Ibáñez, deberá buscarse un lugar en el equipo de todos y afianzarse como uno de los titulares habituales. Con 23 años de edad y un presente de lujo en Gremio de Porto Alegre, el volante deberá entregarse al máximo en Videna para que a partir del futuro cercano se quede como uno de los que guíe el recambio generacional que tanto se pide y espera.

El reto de Erick Noriega en Gremio de Porto Alegre

Tras los partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Erick Noriega deberá regresar a Gremio de Porto Alegre y prepararse para el duelo frente a Mirassol por una nueva fecha del Brasileirao. Además, nuestro compatriota tendrá que encontrar un lugar de relevancia en el ‘Tricolor Gaucho’ para agarrar mayor ritmo de competencia y regularidad. De ser así, un fútbol mucho más competitivo podría estar esperándolo muy pronto.

