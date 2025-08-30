Es tendencia:
Ante Uruguay y Paraguay: a qué hora juega la Selección Peruana por Eliminatorias Sudamericanas y cómo ver por TV

La Blanquirroja se alista para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. A continuación, conoce las fechas, horarios y dónde ver los partidos.

Por Renato Pérez

Selección Peruana.
© Composición BOLAVIP.Selección Peruana.

La Selección Peruana está rumbo a la ciudad de Montevideo para seguir con su preparación de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El primer encuentro será ante Uruguay en condición de visita y luego recibiremos a Paraguay en Lima, por lo cual a continuación tendrás todos los detalles de los cotejos y del fixture completo de la fiebre continental.

Fuente: La Bicolor
En principio, es importante mencionar y sobre todo recordar que la Selección Peruana necesita de un verdadero milagro para soñar siquiera con el puesto de repechaje en la tabla de posiciones. Tendrían que darse una serie de combinaciones en los resultados de otros partidos para tener chances en los últimos 90 minutos de juego que se vendrán en los próximos días.

De todas maneras, la consigna de Óscar Ibáñez es luchar hasta el último momento la posibilidad de lograr la clasificación, tal y como dice aquella frase tan famosa: ‘la esperanza es lo último que se pierde’. Dicho todo esto, veamos todos los detalles de los partidos que jugará la Selección Peruana ante Uruguay y Paraguay, además de cómo está diseñada la programación de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Día, hora y canal de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Jueves 4 de septiembre

  • Uruguay vs. Perú | 18:30 horas | Estadio Centenario | América Televisión, ATV, Movistar Deportes
  • Argentina vs, Venezuela | 18:30 horas | Estadio Monumental | GOLPERÚ
  • Colombia vs. Bolivia |18:30 horas | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Movistar Eventos 1
  • Paraguay vs. Ecuador | 18:30 horas | Estadio Defensores del Chaco | Movistar Eventos 2
  • Brasil vs. Chile | 19:30 horas | Estadio de Maracaná | Movistar Deportes Youtube
Fuente: Conmebol

Martes de 9 de septiembre

  • Ecuador vs. Argentina | 18:00 horas | Estadio Banco Guayaquil | Por confirmar
  • Perú vs. Paraguay | 18:30 horas | Estadio Nacional | Movistar Deportes
  • Venezuela vs. Colombia | 18:30 horas | Estadio Monumental de Maturín | Por confirmar
  • Bolivia vs. Brasil | 18:30 horas | Estadio Municipal De El Alto | Por confirmar
  • Chile vs. Uruguay | 18:30 horas | Estadio Nacional | Por confirmar
Fuente: Conmebol

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

