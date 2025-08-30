La Selección Peruana está rumbo a la ciudad de Montevideo para seguir con su preparación de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El primer encuentro será ante Uruguay en condición de visita y luego recibiremos a Paraguay en Lima, por lo cual a continuación tendrás todos los detalles de los cotejos y del fixture completo de la fiebre continental.

En principio, es importante mencionar y sobre todo recordar que la Selección Peruana necesita de un verdadero milagro para soñar siquiera con el puesto de repechaje en la tabla de posiciones. Tendrían que darse una serie de combinaciones en los resultados de otros partidos para tener chances en los últimos 90 minutos de juego que se vendrán en los próximos días.

De todas maneras, la consigna de Óscar Ibáñez es luchar hasta el último momento la posibilidad de lograr la clasificación, tal y como dice aquella frase tan famosa: ‘la esperanza es lo último que se pierde’. Dicho todo esto, veamos todos los detalles de los partidos que jugará la Selección Peruana ante Uruguay y Paraguay, además de cómo está diseñada la programación de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Día, hora y canal de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Jueves 4 de septiembre

Uruguay vs. Perú | 18:30 horas | Estadio Centenario | América Televisión, ATV, Movistar Deportes

Argentina vs, Venezuela | 18:30 horas | Estadio Monumental | GOLPERÚ

Colombia vs. Bolivia |18:30 horas | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Movistar Eventos 1

Paraguay vs. Ecuador | 18:30 horas | Estadio Defensores del Chaco | Movistar Eventos 2

Brasil vs. Chile | 19:30 horas | Estadio de Maracaná | Movistar Deportes Youtube

Martes de 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina | 18:00 horas | Estadio Banco Guayaquil | Por confirmar

Perú vs. Paraguay | 18:30 horas | Estadio Nacional | Movistar Deportes

Venezuela vs. Colombia | 18:30 horas | Estadio Monumental de Maturín | Por confirmar

Bolivia vs. Brasil | 18:30 horas | Estadio Municipal De El Alto | Por confirmar

Chile vs. Uruguay | 18:30 horas | Estadio Nacional | Por confirmar

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

