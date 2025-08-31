El nuevo dolor de cabeza que Gremio le dio a Óscar Ibáñez por Erick Noriega

La Selección Peruana se viene preparando para el milagro en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. El cuadro nacional tiene una oportunidad muy reducida para seguir soñando con llegar al repechaje, pero no baja los brazos. En este caso, el entrenador nacional tendrá un duro dolor de cabeza con uno de sus jugadores tras su último partido en Brasil.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando de Erick Noriega, quien logró debutar en el Brasileirao y lo hizo con creces. El joven de tan solo 23 años se jugó su primer gran partido frente a Flamengo. A pesar de su juventud y estar en un equipo completamente nuevo para él, hizo un papel bastante sólido. Demostrando ser un jugador que aportará mucho al Perú.

Tweet placeholder

En este caso, el cuadro de Gremio le dejó un duro dolor de cabeza a Óscar Ibañez tras el último partido que disputaron. Pues la idea con Noriega es ponerlo de volante en la Selección Peruana. Por lo menos así quedó claro a la hora de mostrar la lista, pues se le ve como mediocampista. No obstante, su sólido encuentro como central deja la duda sobre cual sería un mejor puesto para él.

Publicidad

Publicidad

Lista de convocados (Foto: Selección Peruana).

¿En qué posición debe jugar Erick Noriega?

Esto es algo que debe de definir Óscar Ibáñez en los próximos días y no va a tener mucho tiempo para tomar una buena decisión. En este caso tiene a un jugador que por lo mostrado en Brasil podría decirse que sería muy complicado verlo en el banco de suplentes en la Bicolor, más teniendo en cuenta lo que se juega el Perú.

Hoy mismo podría ser el mejor central por encima de un Carlos Zambrano o Renzo Garcés. Pero también su dinamismo en el mediocampo lo hace ver como alguien por encima de Renato Tapia. Pero estos son jugadores que ya son consolidados referentes en la ‘Bicolor’, nada fácil de sentar sobre todo por un jugador que recién está apareciendo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Es probable que ahí pueda ver Ibáñez de ponerlo en una posición diferente para tenerlo de titular. En este caso en una línea de 4-2-3-1 podríamos verlo como un segundo volante, con un rol un poco más ofensivo que defensivo, siendo un ayudante de Tapia, pero también buscando la salida limpia y rápida para las contras en el choque ante Uruguay en Montevideo.

¿Cuándo juega Uruguay vs. Perú?

Por la jornada número 17 de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana visitará a Uruguay. Este encuentro se disputará el día jueves 4 de setiembre desde las 18:30 horas de Perú en el estadio Centenario. Recordemos que al ser una fecha definitoria los encuentros se jugarán en simultaneo.

Publicidad

Publicidad

La transmisión del encuentro a nivel nacional se podrá ver por señal abierta a través de ATV, mientras que vía cable se apreciará desde Movistar Deportes. No obstante, el encuentro también podrás seguirlo desde Bolavip Perú en donde tendremos el minuto a minuto, así como los goles, declaraciones, entre otros.

ver también En busca del ‘Centenariazo’: las sorpresas que alista Óscar Ibáñez para el próximo Uruguay vs. Perú