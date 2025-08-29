Marcelo Bielsa fue lapidario con Perú y definió en 7 fuertes palabras su papel en las Eliminatorias Sudamericanas

Uruguay buscará asegurar su clasificación al Mundial 2026 cuando reciba a Perú el próximo jueves 4 de septiembre. El combinado ‘charrúa’ afrontará este duelo clave en Montevideo, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Previo al enfrentamiento entre ambas escuadras, el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió brevemente al rendimiento de la ‘bicolor’.

“Hay equipos, como el caso de Chile y Perú, que no tuvieron momentos buenos en la competencia“, fue lo que dijo el DT en conversación con los medios.

Selección Peruana en Videna.

¿Qué más dijo Bielsa ante de jugar ante Perú?

Posterior a ello, el ‘Loco’ también hizo mención a otra selección sudamericana que, según su análisis, no ha mostrado un rendimiento convincente en esta recta final del camino hacia la Copa del Mundo.

“Después el caso de Bolivia, salvo una secuencia de tres triunfos consecutivos, tampoco tuvo momentos buenos”, expresó.

Finalmente, el técnico de Uruguay ofreció un repaso general sobre el rendimiento del resto de equipos que participan en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“El equipo más regular, sin ningún bache, fue Argentina. De ahí Ecuador. Nosotros, Uruguay, deberíamos aspirar a que después de los mejores equipos de Sudamérica, ubicarnos en ese lugar. Brasil y Colombia también tuvieron una racha negativa. Paraguay también y Venezuela”, sentenció.

Lista de convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez y Carlos Cáceda.

Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Luis Abram, César Inga, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Marcos López y Matías Lazo.

Volantes: Renato Tapia, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Jairo Concha, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari.

Delanteros: José Rivera, Andy Polo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Kenji Cabrera, Joao Grimaldo.

