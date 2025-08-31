¿Luis Advíncula u Oliver Sonne? Uno de las dudas que tiene Óscar Ibáñez en la Selección Peruana

La Selección Peruana se alista para enfrentar a Uruguay y Paraguay en lo que será la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Con menos de cinco días para el primer duelo en Montevideo, Óscar Ibáñez aún debe resolver una duda clave: quién ocupará la posición de lateral derecho. La disyuntiva está entre Luis Advíncula y Oliver Sonne, dos jugadores con realidades muy distintas en sus respectivos clubes.

¿Advíncula sigue siendo intocable en la ‘bicolor’?

Luis Advíncula ha sido convocado habitual en la Selección Peruana durante los últimos años, pero su presente en Boca Juniors genera preocupación. En los últimos meses ha perdido la titularidad y ya no es considerado como una de las primeras opciones por el técnico Diego Martínez.

Esto, sumado a un bajo nivel en sus últimas actuaciones, pone en duda si debe mantenerse como titular indiscutible en la banda derecha del combinado nacional.

Publicidad

Publicidad

A su favor juega la experiencia y el conocimiento del grupo. Ha estado presente en los procesos más importantes de los últimos años, incluyendo el Mundial de Rusia 2018 y la final de la Copa América 2019. Sin embargo, en un cierre de Eliminatorias donde Perú necesita terminar con dignidad y mostrar señales de renovación, la falta de ritmo podría pesar más que su historial.

Luis Advíncula en la Selección Peruana.

Sonne, ¿una opción real ante Uruguay?

Por su parte, Oliver Sonne llega con un panorama más optimista. El lateral viene sumando minutos con el Burnley de Inglaterra. A diferencia de convocatorias anteriores, donde su rol fue más simbólico, esta vez llega con mejores credenciales deportivas.

Publicidad

Publicidad

Aunque aún no debuta con la Selección, su rendimiento en Europa lo convierte en una opción real. En partidos ante rivales exigentes como el elenco ‘charrúa’, contar con piernas frescas, orden táctico y recorrido europeo puede ser un plus que Ibáñez considere.

Oliver Sonne con camiseta de Burnley FC.

La decisión está en manos de Ibáñez

Sea quien sea el elegido, la decisión marcará parte del perfil que quiere mostrar Óscar Ibáñez como técnico de Perú. ¿Darle continuidad a un histórico como Advíncula pese a su bajo presente o apostar por la renovación con Sonne?

Publicidad

Publicidad

El partido ante Uruguay no solo será un examen colectivo, también lo será para quienes aún luchan por ganarse un lugar en la futura base del equipo nacional.

ver también Alessandro Burlamaqui reveló que Alianza Lima fue clave para llegar a la Selección Peruana: “Paso adelante e idóneo”