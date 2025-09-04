Marcelo Bielsa durísimo contra Perú: habló tras goleada de Uruguay y dejó una frase que arde

Uruguay goleó, gustó y ganó a Perú de forma categórica. En partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cuadro del técnico Marcelo Bielsa fue contundente pues además de conseguir su ticket al Mundial 2026, también eliminó al equipo del técnico Óscar Ibáñez.

Sintiendo el triunfo como una suerte de revancha, pues perdió 1-0 en Lima, el técnico Marcelo Bielsa destacó el juego de Uruguay e, indirectamente, también minimizó la resistencia que opuso Perú. Que en realidad no fue mucha.

Destacando a Uruguay, Marcelo Bielsa llenó de elogios a su plantel: “Es una buena forma de clasificar. El juego ofensivo del equipo fue bueno, también hubo muchos puntos altos en las actuaciones individuales, creamos ocasiones y convertimos 3 goles”, mencionó el ‘Loco’ tras golear a Perú en Montevideo.

Tras ello, el entrenador reflexionó sobre el ambiente del Perú vs. Uruguay y cómo lució el estadio Centenario: “Había mucha gente, que suerte que la actuación fue valiosa para ofrecerle al público. Además, una mejora para el partido de hoy fue el estado del campo, permitió que el juego fuera rápido, en líneas generales muy contento por todo”, cerró el estratega de 70 años.

Marcelo Bielsa dirigiendo a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias. (Foto: Selección Uruguaya)

¿Qué dijo Marcelo Bielsa tras el Uruguay vs. Perú?

Marcelo Bielsa también habló sobre el futuro de Uruguay luego de vencer a Perú. Sabiendo que clasificó al Mundial 2026, el plantel consiguió el objetivo, pero todavía tiene que asumir un partido más ante Chile de visita.

“Es probable que en los amistosos les demos minutos como titulares a los jugadores que menos jugaron, para que la evaluación sea más completa. Ojalá aparezcan futbolistas para mejorar las posibilidades del plantel”, mencionó Marcelo Bielsa tras eliminar a Perú y clasificar a Uruguay.

¿Cuántos años tiene Marcelo Bielsa?

Marcelo Bielsa tiene 70 años pues nació el 21 de julio de 1955. Siendo futbolista hasta los 25 años, de ahí se dedicó a ser entrenador, siendo bicampeón con Newell’s Old Boys.

¿Cuánto gana Marcelo Bielsa?

Marcelo Bielsa gana 4 millones de dólares por temporada en Uruguay según el sitio oficial Finance Football, web que se encarga de divulgar los sueldos de los entrenadores de las Eliminatorias Sudamericanas.

