Selección Peruana toma su primera gran decisión tras quedar fuera del Mundial 2026

Es oficial. Perú quedó eliminado del Mundial 2026. Luego de perder ante Uruguay, la Selección Peruana se quedó sin chances de alcanzar el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. De esta manera le dice adiós al ticket del repechaje y tendrá que ver la Copa del Mundo otra vez por televisión.

Y es que si bien la misión parecía una tarea imposible, al final fue así. Perú perdió ante Uruguay por 3-0 en Montevideo y se quedó sin opciones. También fue algo complicado de realizar ya que las estadísticas indican que la Selección Peruana no marcó ni un gol de visitante en la Eliminatorias Sudamericanas.

Es más, y para complicar todo, Perú fue a Uruguay buscando algo que solo había hecho un equipo: ganar en Montevideo de visitante. Con el recuerdo del 1-0 que consiguió Argentina, el cuadro del técnico Óscar Ibáñez llegó con optimismo, pero se fue derrotado.

De ahí que la Selección Peruana tomara su primera gran decisión tras quedar eliminado del Mundial 2026. Sí, la cuenta en X de la Bicolor desactivó los comentarios de sus últimas publicaciones. Es más, solo colocó el resultado final del partido ante Uruguay y no hizo el acostumbrado minuto a minuto.

Perú solo colocó el resultado final del partido ante Uruguay. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre la eliminación de Perú?

El técnico Óscar Ibáñez no esquivó la conferencia de prensa tras la eliminación de Perú del Mundial 2026. Presentándose para atender a los medios, el técnico reconoció que está dolido, pero tiene que seguir luchando.

“Habíamos jugado de igual a igual en los otros cuatro partidos, sólo nos habían metido dos goles de penal. Hoy la verdad que lo sufrimos y perdimos por un margen de gol importante“, mencionó Óscar Ibáñez.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú vuelve a jugar este martes 9 de septiembre ante Paraguay en el estadio Nacional de Lima. Enfrentándose desde las 6:30 PM por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cotejo será la última fecha del proceso al Mundial 2026.

¿Qué países de Sudamérica van al Mundial?

A una fecha de terminar las Eliminatorias Sudamericanas, seis países ya consiguieron su ticket al Mundial 2026: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. Falta saber si el ticket del repechaje se lo gana Venezuela o Bolivia.

