Ecuador se tomó revancha y se burló de la eliminación de Perú con ola de memes en redes

La Selección Peruana no pudo hacer su trabajo en Montevideo y quedó eliminada del Mundial 2026. El conjunto nacional tuvo su peor partido en la era de Óscar Ibáñez, terminando por confirmar que no hay más ilusión para clasificar a la próxima Copa del Mundo. Eso sí, los memes no faltaron para al menos hacer menos dolorosa este resultado.

La Bicolor llegó a Montevideo con la ilusión de dar el gran golpe a la mesa. Pero el equipo de Marcelo Bielsa terminó por devolver a la realidad al conjunto patrio y le propinó una goleada de 3-0 en contra. Resultado que confirmó la eliminación de Perú, uniéndose a Chile como el segundo país que tendrá que disfrutar el Mundial desde la TV.

Ahora solo queda esperar el último encuentro que en el que ya no se juega absolutamente nada el equipo patrio. Este choque será frente a Paraguay el próximo martes 9 de setiembre y significará probablemente el fin de una era para varios jugadores que supieron entregarse al Perú. Pero que por edad y rendimiento es muy difícil que puedan mantenerse en el cuadro patrio.

Los crueles memes de la eliminación de la Selección Peruana

En las redes sociales hay de todo, por ese motivo se han generado muchos memes para tratar de apaciguar un poco esta eliminación. Pues era algo que se podía esperar por lo difícil que era mantenerse con vida en este certamen que solo un milagro podía ayudar al equipo patrio.

Entre las burlas que se han dado, el Mundial de Desayunos es el que ahora apunta el Perú para ganar, pues con la eliminación no hay chance en el fútbol. Mientras que también varios jugadores fueron apuntados por el hincha tras un bajo rendimiento.

Los memes que dejó el Uruguay 3-0 Perú:

