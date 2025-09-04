Óscar Ibáñez habló en conferencia de prensa tras la dura derrota de la Selección Peruana ante Uruguay por 3-0 en el Centenario. El resultado marcó la automática eliminación de La Bicolor de toda chance de clasificar al Mundial 2026. Por eso, tras el encuentro hubo autocrítica del entrenador por el mal partido.

Si bien queda el partido ante Paraguay el próximo martes, se terminó la Eliminatoria para una Perú que no ganó de visitante ni tampoco convirtió goles. Una muy mala performance de visita, que explica también por qué se queda afuera del Mundial 2026.

A partir de esto, hubo autocrítica de parte de Ibáñez por la mala actuación del seleccionado peruano. En primera medida, destacó que la eliminación de la chance de clasificar del Mundial 2026 es “un dolor grande”, pero aseveró que “el rival los superó”.

“Teníamos la chance de pelear y necesitábamos ganar. Los primeros 25 minutos no fueron buenos, nos apresuramos cuando teníamos la pelota en campo rival y, producto de eso, perdíamos el balón, nos atacaban muy rápido y nos costaba salir (…) En el segundo tiempo tratamos tener más la pelota, pero bueno, desde que estamos, fue el único rival que nos superó. Habíamos jugado de igual a igual en los otros cuatro partidos, sólo nos habían metido dos goles de penal. Hoy la verdad que lo sufrimos y perdimos por un margen de gol importante“, dijo de manera elocuente el entrenador.

El nuevo proceso y el agradecimiento a los jugadores por parte de Óscar Ibáñez

Al margen de la autocrítica, Óscar Ibáñez dejó un mensaje de agradecimiento hacia los jugadores de La Bicolor. Al mismo tiempo, habló del nuevo proceso para ciertos jugadores y también dijo que espera que haya un reconocimiento del hincha peruano para el próximo partido ante Paraguay.

“La verdad que si tengo que decir algo es agradecerle a los jugadores por el esfuerzo que dieron porque no bajaron nunca los brazos. Con este tipo de rival y la superioridad que estaban teniendo, donde hubieran bajado los brazos, lo hubiéramos lamentado mucho más. Duele perder por el esfuerzo que hicieron porque intentaron, pero el rival nos superó en gran parte del partido“, manifestó.

“En el proceso fueron apareciendo algunos muchachos nuevos que han ido sumando partidos. Es parte del proceso y se da de manera natural, sin forzar nada. Así que hay que ir paso a paso. Estos partidos y derrotas enseñan y son parte de la experiencia que irán adquiriendo algunos muchachos que recién se suman”, apuntó respecto a los nuevos jugadores.

Y añadió sobre los experimentados y los que podrían quedar fuera del próximo proceso de la Selección. “Queda un partido ahora después que pase el duelo, yo siempre les dije a los muchachos que se merecen la mejor foto posible y el partido con Paraguay de local creo que es una gran oportunidad para reconocimiento de estos jugadores que dan todo y creo que la gente se lo va a reconocer”, dijo.

¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido Perú vs. Paraguay se jugará el próximo martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima desde las 6:30 p.m. (hora local). Se trata de un partido para completar las Eliminatorias, ya que La Bicolor fue eliminada, mientras que la Albirroja aseguró su clasificación a la Copa del Mundo.