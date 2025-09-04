Es tendencia:
Uruguay vs. Perú EN VIVO y GRATIS por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 Vía Movistar Deportes, ATV y América TV: minuto a minuto

La 'Celeste' y la 'Bicolor' se enfrentan esta noche en el Estadio Centenario de Montevideo y a continuación tendrás todos los detalles.

¡Las ausencias de Perú!

Renato Tapia, Andy Polo, Piero Cari y Matías Lazo serán las ausencias de la Selección Peruana el día de hoy ante Uruguay.

¡Alineación titular de Perú!

La Selección Peruana prepara el siguiente 11 titular para visitar a Uruguay en Montevideo: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Noriega, Yotún, Gonzales; Quevedo, Cabrera y Ramos.

¡Los nuevos rostros de la Selección Peruana!

Erick Noriega, Kenji Cabrera y Luis Ramos serían titulares el día de hoy frente Uruguay en Montevideo.

¡Bienvenidos a la cobertura del Uruguay vs. Perú!

Perú visita a Uruguay en Montevideo en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A continuación, disfruta de todos los detalles gracias al minuto a minuto de 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
© Composición BOLAVIP.Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La Selección Peruana enfrenta a la Selección Uruguaya en condición de visita en el Estadio Centenario de Montevideo. En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, los dirigidos por Óscar Ibáñez buscarán un triunfo a como de lugar para seguir soñando, mientras que a los locales tan solo les alcanza un empate para lograr el ansiado objetivo.

En cuanto a cómo llegan ambos planteles, Uruguay viene de vencer 2-0 a Venezuela jugando en Montevideo, caer derrotado 2-0 frente Paraguay en Asunción y empatar 0-0 jugando en El Alto ante Bolivia. Si bien el equipo charrúa no se encuentra dulce en resultados ni en juego, claramente son los favoritos para quedarse con el triunfo el día de hoy jugando en casa y con sus hinchas.

Hablando de Perú, el equipo de todos llega al encuentro en la capital uruguaya luego de empatar 0-0 ante Ecuador en Lima, igualar 0-0 frente a Colombia jugando en condición de visita en Barranquilla y caer 1-0 ante Venezuela. De esta manera, veremos si es que ahora la Bicolor logra su primer triunfo jugando fuera de casa y obtiene un resultado positivo para el alivio de los aficionados.

¡Sigue el minuto a minuto del Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas!

renato pérez
Renato Pérez
