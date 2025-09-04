Se sumó Perú: las selecciones del mundo que quedaron fuera del Mundial 2026

Se peleó hasta el final, pero la historia ha llegado a su final. La Selección Peruana no podrá estar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Las malas decisiones administrativas, la falta de jugadores y una idea concreta de juego le terminaron pasando factura a un cuadro que se quedó en el tiempo.

Si bien se llegó a mejorar con Óscar Ibáñez, la suerte ya estaba echada tras la derrota frente a Venezuela. Un partido clave que hizo que las chances se terminen acortando mucho y este martes 4 de setiembre definieron la salida de la pelea por un lugar en el repechaje.

Óscar Ibáñez en el banco de suplentes (Foto: Getty).

De esta forma Perú se une a Chile como el segundo país que ya no puede ir al Mundial de parte de Sudamérica. Todavía falta a conocer el tercero, que saldrá entre Bolivia y Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias. Lo curioso que esta fue la clasificatoria más fácil al tener opciones de ir de forma directa hasta el sexto puesto.

En este caso la Selección Peruana fue goleada por 3-0 ante Uruguay. Cuadro que le quitó la ilusión a un pueblo peruano que ya esperaba lo peor en este encuentro. Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas anotaron en este partido.

¿Qué selecciones ya están eliminadas del Mundial del 2026?

Estos son todos los países que han dicho adiós a la posibilidad de participar en el Mundial 2026.

Selecciones de Asia:

Sri Lanka

China Taipéi (Taiwán)Kirguistán

Hong Kong

Tailandia

Baréin

Corea del Norte

Mongolia

Timor Oriental

India

Bután

Afganistán

Siria

Nepal

Kuwait

Maldivas

Yemen

Birmania

Brunéi

Camboya

Bangladés

Tayikistán

China

Guam

Filipinas

Singapur

Líbano

Malasia

Laos

Pakistán

Macao

Turkmenistán

República Kirguisa

Myanmar

Selecciones de Europa:

Rusia

Selecciones de Sudamérica:

Perú

Chile

Selecciones de África:

Congo

Eritrea

Seychelles

Selecciones de Oceanía:

Samoa Americana

Islas Cook

Fiyi

Papúa Nueva Guinea

Samoa

Islas Salomón

Tahití

Tonga

Vanuatu

Selecciones de Concacaf:

Anguila

Antigua y Barbuda

Aruba

Bahamas

Barbados

Belice

Islas Caimán

Cuba

Dominica

República Dominicana

Granada

Guyana

Montserrat

Puerto Rico

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Islas Vírgenes Británicas

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

