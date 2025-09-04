Se sumó Perú: las selecciones del mundo que quedaron fuera del Mundial 2026

Se peleó hasta el final, pero la historia ha llegado a su final. La Selección Peruana no podrá estar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Las malas decisiones administrativas, la falta de jugadores y una idea concreta de juego le terminaron pasando factura a un cuadro que se quedó en el tiempo.
Si bien se llegó a mejorar con Óscar Ibáñez, la suerte ya estaba echada tras la derrota frente a Venezuela. Un partido clave que hizo que las chances se terminen acortando mucho y este martes 4 de setiembre definieron la salida de la pelea por un lugar en el repechaje.
Óscar Ibáñez en el banco de suplentes (Foto: Getty).
De esta forma Perú se une a Chile como el segundo país que ya no puede ir al Mundial de parte de Sudamérica. Todavía falta a conocer el tercero, que saldrá entre Bolivia y Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias. Lo curioso que esta fue la clasificatoria más fácil al tener opciones de ir de forma directa hasta el sexto puesto.
En este caso la Selección Peruana fue goleada por 3-0 ante Uruguay. Cuadro que le quitó la ilusión a un pueblo peruano que ya esperaba lo peor en este encuentro. Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas anotaron en este partido.
¿Qué selecciones ya están eliminadas del Mundial del 2026?
Estos son todos los países que han dicho adiós a la posibilidad de participar en el Mundial 2026.
Selecciones de Asia:
- Sri Lanka
- China Taipéi (Taiwán)Kirguistán
- Hong Kong
- Tailandia
- Baréin
- Corea del Norte
- Mongolia
- Timor Oriental
- India
- Bután
- Afganistán
- Siria
- Nepal
- Kuwait
- Maldivas
- Yemen
- Birmania
- Brunéi
- Camboya
- Bangladés
- Tayikistán
- China
- Guam
- Filipinas
- Singapur
- Líbano
- Malasia
- Laos
- Pakistán
- Macao
- Turkmenistán
- República Kirguisa
- Myanmar
Selecciones de Europa:
- Rusia
Selecciones de Sudamérica:
- Perú
- Chile
Selecciones de África:
- Congo
- Eritrea
- Seychelles
Selecciones de Oceanía:
- Samoa Americana
- Islas Cook
- Fiyi
- Papúa Nueva Guinea
- Samoa
- Islas Salomón
- Tahití
- Tonga
- Vanuatu
Selecciones de Concacaf:
- Anguila
- Antigua y Barbuda
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Islas Caimán
- Cuba
- Dominica
- República Dominicana
- Granada
- Guyana
- Montserrat
- Puerto Rico
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Islas Vírgenes Británicas
- Islas Turcas y Caicos
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
