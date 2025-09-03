Explota la polémica en la Selección Peruana: esta es la razón por la que Carlos Zambrano no arrancará en el Perú vs. Uruguay

A menos de 24 horas del partido entre Perú vs. Uruguay, se conoció que el técnico Óscar Ibáñez no piensa incluir al defensa Carlos Zambrano como titular. Sabiendo que se juega todo de cara al Mundial 2026, el estratega tomó la decisión en medio de una gran polémica.

Y es que muchos periodistas apuntan a que la decisión vendría cargada de una cuota de postura radical. Resulta que el técnico Óscar Ibáñez no quiere esperar más el recambio generacional y por eso habría relegado a Carlos Zambrano sabiendo que el defensor no llegará al próximo proceso mundialista.

Así lo expusieron los periodistas David Chávez y José Chavarri en el programa Al Ángulo del canal Movistar Deportes. “Por la edad que tiene, y porque él mismo lo ha mencionado en múltiples ocasiones, que en algún momento quiere dejar de ser convocado para darle paso a nuevos elementos”, precisó David Chávez.

“Creo que excluir a Zambrano, a menos que esté lesionado, sería un error gravísimo”, apuntó José Chavarri. Lo cierto es que Carlos Zambrano también se ausentó de los entrenamientos de la Selección Peruana y por eso el técnico Óscar Ibáñez habría decidido que no sea titular.

La alineación titular de Perú vs. Uruguay

Haciendo cambios seguramente hasta el último minuto, el último once que probó el técnico Óscar Ibáñez para el Perú vs. Uruguay fue: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Noriega, Yotún, Quevedo, Cabrera, Gonzáles y Ramos.

Perú sabe que se juega la vida ante Uruguay en el estadio Centenario. Solo sirviendo el triunfo, el plantel de la Selección Peruana tiene que ganar de visita, algo que solo realizó Argentina en estas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cómo ver el partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión en su señal de televisión abierta. Además, también se podrá ver el partido en streaming por la aplicación de América tvGO.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Perú juega ante Uruguay desde las 6:30 PM de este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. El duelo se desarrollará en el estadio Centenario de Montevideo y marcará el futuro de ambos países en su camino al Mundial.

