Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 están llegando a su final y se vienen partidos de alto impacto. En este caso el Argentina vs. Venezuela podrían definir el último cupo que está en duda. Por ese motivo va a ser un choque que muchos estén atentos para ver que es lo que pasará con el cuadro ‘vinotinto’.

Este jueves 4 de setiembre se dará el enfrentamiento entre Argentina ante Venezuela por la jornada número 17 de las Eliminatorias. Choque que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Núñez desde las 18:30 horas en Perú. Recordar que al ser una fecha definitoria todos los partidos se desarrollarán a la misma hora.

¿Qué pasa si Venezuela le gana a Argentina?

Una victoria de Venezuela podría dejar al cuadro ‘vinotinto’ en una posición inmejorable para llegar a clasificar al próximo mundial. Eso sí, dependiendo lo que pase en el choque entre Colombia y Bolivia podría llegar clasificado al repechaje o incluso tener chances de ir de forma directa.

Salomón Rondón celebrando ante Argentina (Foto: Getty).

Esto debido a que si suma tres puntos y Colombia pierde, entonces llega a 21 puntos y se pone a solo uno de los ‘cafeteros’ que serán sus próximos rivales en Maturín. Eso sí, Bolivia también se crecería pues llegaría a 20 y se mantendría con chances de ir al repechaje. Por otro lado, Perú sería el nuevo eliminado junto a Chile.

¿Qué pasa si Venezuela empata contra Argentina?

En caso que tanto Venezuela como Argentina lleguen a repartirse los puntos la situación va a ser muy parecida. Dependiendo a lo que pase en el otro partido podría beneficiarlos o complicarlos en su búsqueda por estar en un Mundial de Fútbol por primera vez en su historia.

Julián Álvarez contra Venezuela (Foto: Getty).

Sumando un punto llega a los 19, una derrota de Colombia hace que Bolivia los pase con 20. Mientras que obligaría a los ‘chamos’ a tener que ganar sea como sea en casa. Por otro lado, una victoria de los ‘cafeteros’ hace que la aspiración por ir de forma directa se anule y solo tenga la chance de ir al repechaje, lo mismo ocurría con un empate.

¿Qué pasa si Venezuela pierde contra Argentina?

Una derrota podría complicar de sobremanera a Venezuela si es que se dan otros resultados que le metan más presión. Si bien es posiblemente el marcador más cercano a la realidad pues los números de la ‘Albiceleste’ en casa han sido muy buenos. Solo perdiendo y empatando un partido, luego los ganó todos.

Nicolás Otamendi celebrando ante Venezuela (Foto: Getty).

Ahora, con una derrota todo podría seguir igual si Bolivia también pierde contra Colombia. Eso sí, si la Selección Peruana vence a Uruguay, se pone con 15 y todavía podría meterle presión a la ‘vinotinto’, así como a los bolivianos. No obstante, Bolivia de ganar los pasaría y sacaría una ventaja de dos puntos que podría ser vital para ir al repechaje.

Así va la tabla de posiciones en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026

