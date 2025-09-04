¿Por qué no juega Paolo Guerrero en el Uruguay vs. Perú por Eliminatorias Sudamericanas?

El Estadio Centenario de Montevideo se prepara para albergar un enfrentamiento decisivo entre las selecciones de Uruguay y Perú, en el marco de la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Este partido reviste una importancia capital para ambos combinados nacionales, aunque con aspiraciones y realidades diametralmente opuestas en la tabla de posiciones.

¿Por qué no juega Paolo Guerrero en el Uruguay vs. Perú?

La escuadra peruana, bajo la dirección técnica de Óscar Ibáñez, atraviesa un momento sumamente delicado. Ubicada en el penúltimo lugar de la tabla de clasificación, sus posibilidades de acceder directamente al Mundial de 2026 son prácticamente nulas, y las esperanzas de alcanzar la zona de repechaje se han visto seriamente mermadas. A pesar de haber logrado una valiosa victoria sobre Uruguay en la jornada anterior, la ‘Blanquirroja’ arrastra una racha preocupante de tres partidos sin conseguir un triunfo, lo que ha impactado negativamente en su rendimiento y en la moral del equipo.

La noticia más resonante para el conjunto incaico es, sin duda, la ausencia de su capitán histórico, Paolo Guerrero. A sus 41 años, el máximo goleador en la historia de la ‘Bicolor’ no fue incluido en la convocatoria debido a una lesión que lo mantiene realizando trabajos diferenciados en Alianza Lima. Esta baja, calificada por algunos como “insólita”, dada la trascendencia del jugador, representa un golpe anímico considerable para el plantel. Durante casi dos décadas, Guerrero ha sido la figura ofensiva y el referente indiscutible del ataque peruano, y su liderazgo en el campo será echado de menos en este crucial compromiso.

Paolo Guerrero da espacio a nuevos nombres en Perú

Ante la forzosa ausencia de Guerrero, el ataque peruano se ve en la necesidad de reinventarse. Se perfila Luis Ramos como el principal referente en la delantera, y existe la posibilidad de que se produzcan debuts en Eliminatorias de jóvenes promesas como Kenji Cabrera, quien podría aportar frescura y desequilibrio, y Christian “Canchita” Gonzáles, quien ha sido probado en la posición de conductor del equipo, buscando generar juego y asistencias desde el mediocampo.

Por otro lado, la selección uruguaya, comandada por el experimentado Marcelo Bielsa, llega a este encuentro con un objetivo claro y al alcance de la mano: sellar su clasificación directa al Mundial de 2026. Los “charrúas” se encuentran en una posición privilegiada en la tabla, y un solo punto obtenido en este partido contra Perú sería suficiente para asegurar su boleto al máximo evento futbolístico. La expectativa es alta en Montevideo, y la afición uruguaya espera celebrar la clasificación de su equipo en casa.

