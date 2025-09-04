¿Quiénes son los verdaderos culpables de que Perú haya quedado fuera del Mundial 2026?

La Selección Peruana cayó goleada por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo y con dicho resultado se consuma la eliminación del equipo de todos. Si bien habían algunas esperanzas en la previa, sobre todo por parte de la interna, hoy ya no queda de ello y vamos a ver quiénes tienen demasiada injerencia en cómo se dio el actual proceso respecto a decisiones dirigenciales y deportivas.

Además de los jugadores que claramente tienen un grado importante de responsabilidad por el nivel mostrado a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, lo cual hasta se diría que es totalmente obvio, no podemos perder de vista ni tampoco dejar de mencionar a quienes lideraron este proceso. Hablamos de Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas.

El actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol y el ex Director General de Fútbol en Videna fueron quienes tomaron la decisión de supuestamente encarrilar por el buen camino a la Selección Peruana tras la salida de Ricardo Gareca en 2022. Eligiendo primero a Juan Reynoso y luego a Jorge Fossati, ambos durando un año en su cargo de entrenador, tumbaron todo lo bueno que se había hecho en el pasado y se perdió tiempo muy valioso que jamás pudo ser recuperado.

Los demás culpables de que Perú haya quedado fuera del Mundial 2026

Así como el aspecto dirigencial tuvo mucho que ver con el resultado negativo de la Selección Peruana en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, lo deportivo tampoco pueda quedar de lado. Juan Reynoso agarró un equipo que venía bien trabajado y no hizo mucho que digamos para mantenerse por el buen camino, a tal punto de que criticó abiertamente a sus jugadores ante la prensa y nunca le encontró la mano al equipo en cuanto a su idea de juego.

Quien tampoco se queda atrás en este análisis es Jorge Fossati. El entrenador uruguayo tomó a la Bicolor en el año 2024 y, fiel a su estilo, nunca cambió su manera de plantear los partidos ni mucho menos el sistema de juego que siempre empleó. Estas dos situaciones fueron desgastando al equipo y se notaba en los rendimientos colectivos e individuales, a pesar de que el aspecto defensivo sí fue uno de los que mejor se mostró.

¿Qué responsabilidad tiene Óscar Ibáñez en que Perú haya quedado fuera del Mundial 2026?

Óscar Ibáñez tomó el mando de la Selección Peruana en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, por lo cual también tiene un importante nivel de responsabilidad ante la eliminación del equipo de todos. Claramente, los jugadores se han encargado de enfatizar el buen trabajo del entrenador y también se han podido ver algunas mejoras en la confianza y en el juego del grupo, a excepción de la goleada por 3-0 de hoy frente a Uruguay.

