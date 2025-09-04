Giorgian de Arrascaeta sentencia a la Selección Peruana en Montevideo con un golazo

La Selección Peruana se terminó de despedir de la posibilidad de ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras un partido malo ante Uruguay. El conjunto patrio fue superado de principio a fin por un cuadro ‘charrúa’ que en todo momento demostró una solidez en todas sus líneas que le permitió tener el balón con mucha tranquilidad.

Giorgian de Arrascaeta fue el gran conductor del equipo de Marcelo Bielsa. Importante futbolista para que lleguen los goles de la ‘celeste’. Pero sobre todo, fue clave para sentenciar un partido que no había como el Perú pudiera llegar a ganarlo.

En este caso, Rodrigo Aguirre quien marcó el primer tanto de la contienda bajó un buen centro dentro del área y se la dejó a su compañero. Giorgian no dudó en disparar a portería y reventarle el arco a Pedro Gallese que no pudo hacer nada para evitar tremendo bombazo. Este 2-0 sentenció las ilusiones de Perú por llegar a un nuevo repechaje.

Así fue el gol de Giorgian de Arrascaeta:

Perú le dice adiós al Mundial 2026

Este partido terminó de liquidar las esperanzas de la Selección Peruana de seguir en marcha para ir al Mundial 2026. Convirtiéndose en la segunda selección Sudamericana en decirle adiós a clasificarse a la cita mundialista que en esta oportunidad tendrá seis representantes y podrían ser incluso siete, dependiendo del repechaje.

Lo que deja con un gran sin sabor al haber tantos cupos y no haberse mantenido en la pelea de forma realista. Por lo que deberán comenzar a trabajar con miras a las próximas Eliminatorias, las cuales podrían ser mucho más fáciles, pues Argentina, Paraguay y Uruguay terminaría yendo de forma directa, dejando más posibilidades de llegar a este torneo.

