Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias CONMEBOL

Giorgian de Arrascaeta sentencia a la Selección Peruana en Montevideo con un golazo

Giorgian de Arrascaeta destruye la defensa peruana en Montevideo y pone el 2-0.

Por Bruno Castro

Giorgian de Arrascaeta.
© Captura América TVGiorgian de Arrascaeta.

La Selección Peruana se terminó de despedir de la posibilidad de ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras un partido malo ante Uruguay. El conjunto patrio fue superado de principio a fin por un cuadro ‘charrúa’ que en todo momento demostró una solidez en todas sus líneas que le permitió tener el balón con mucha tranquilidad.

Giorgian de Arrascaeta fue el gran conductor del equipo de Marcelo Bielsa. Importante futbolista para que lleguen los goles de la ‘celeste’. Pero sobre todo, fue clave para sentenciar un partido que no había como el Perú pudiera llegar a ganarlo.

En este caso, Rodrigo Aguirre quien marcó el primer tanto de la contienda bajó un buen centro dentro del área y se la dejó a su compañero. Giorgian no dudó en disparar a portería y reventarle el arco a Pedro Gallese que no pudo hacer nada para evitar tremendo bombazo. Este 2-0 sentenció las ilusiones de Perú por llegar a un nuevo repechaje.

Publicidad

Así fue el gol de Giorgian de Arrascaeta:

Tweet placeholder

Perú le dice adiós al Mundial 2026

Este partido terminó de liquidar las esperanzas de la Selección Peruana de seguir en marcha para ir al Mundial 2026. Convirtiéndose en la segunda selección Sudamericana en decirle adiós a clasificarse a la cita mundialista que en esta oportunidad tendrá seis representantes y podrían ser incluso siete, dependiendo del repechaje.

Lo que deja con un gran sin sabor al haber tantos cupos y no haberse mantenido en la pelea de forma realista. Por lo que deberán comenzar a trabajar con miras a las próximas Eliminatorias, las cuales podrían ser mucho más fáciles, pues Argentina, Paraguay y Uruguay terminaría yendo de forma directa, dejando más posibilidades de llegar a este torneo.

Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Pedro Gallese sufrió a Lionel Messi: Inter Miami sacó con polémica a Orlando City de la Leagues Cup
Futbol Internacional

Pedro Gallese sufrió a Lionel Messi: Inter Miami sacó con polémica a Orlando City de la Leagues Cup

Atajó dos penales y metió el definitivo: Pedro Gallese, héroe de Orlando City y ahora rival de Messi
Peruanos en el exterior

Atajó dos penales y metió el definitivo: Pedro Gallese, héroe de Orlando City y ahora rival de Messi

¿El nuevo 'Gallese'? Así endiosan a Diego Enríquez tras brillar en el Boys vs. Cristal
Liga 1

¿El nuevo 'Gallese'? Así endiosan a Diego Enríquez tras brillar en el Boys vs. Cristal

Cuándo es el próximo partido de Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Eliminatorias Conmebol

Cuándo es el próximo partido de Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo