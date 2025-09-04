Gran jugada de De Arrascaeta y Rodrigo Aguirre anotó de cabeza ante Garcés y Advíncula para el 1-0 de Uruguay

Uruguay anotó el gol del 1-0 ante Perú gracias a un cabezazo de Rodrigo Aguirre. El balón llegó al área del portero Pedro Gallese luego de una gran acción individual del volante Giorgian De Arrascaeta, tras sacarse fácil la marca de Yoshimar Yotún y Kevin Quevedo.

El tanto de Uruguay significa la sentencia momentánea para Perú, que tiene que ganar de visita por la fecha 17 de las Eliminatorias si quiere mantener vivo el sueño del repechaje al Mundial 2026. Además debe esperar que Venezuela y Bolivia pierden.

Gol de Uruguay para el 1-0 ante Perú

Todo sucedió sobre el minuto 13 del primer tiempo. El volante Giorgian De Arrascaeta recibió un balón en el mediocampo y empezó a realizar el recorrido. Sacándose fácil la marca de Yoshimar Yotún, luego amagó para dejar a Kevin Quevedo de lado.

Luego, el balón llegó sobre la zona de Guillermo Varela y el futbolista sacó un centro preciso al área de Perú. Ahí, Rodrigo Aguirre saltó, le ganó a Luis Advíncula y venció al portero Pedro Gallese. Con ese gol Uruguay se adelantaba 1-0 a Perú.

Pero lo peor apenas empezaba para Perú. Si bien Uruguay solo se adelantó por 1-0 en el primer tiempo, el cuadro local fue muy superior a la visita. Teniendo un control total sobre el balón, el que más destacó fue Giorgian De Arrascaeta, volante del Flamengo.

