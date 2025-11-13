Es tendencia:
Francia 0-0 Ucrania EN VIVO Y GRATIS por las Eliminatorias UEFA Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

Francia y Ucrania se enfrentan el día de hoy en el Parque de los Príncipes y a continuación podrás seguir el minuto a minuto.

12' ¡Mal control de Mbappé!

El crack de Francia pudo quedar mano a mano con Trubin tras un pase largo, pero no fue capaz de parar el balón y se perdió una clara chance de gol.

8' ¡Francia está encima de Ucrania!

El equipo galo quiere rápidamente la ventaja en el marcador y ahora apareció Koné para un potente remate sobre el arco, aunque no generó peligro.

4' ¡Remate de Olise!

El atacante de Francia probó desde larga distancia, pero estuvo bien el arquero Trubin para atrapar el balón.

1' ¡Empezó el partido!

Francia y Ucrania ya disputan la primera etapa del duelo en el Parque de los Príncipes.

Image

¡Suenan los himnos nacionales!

Francia y Ucrania entonan las sagradas notas de sus himnos y estamos a nada del inicio del partido.

¡Así fue el calentamiento de Francia!

El equipo francés terminó con los trabajos precompetitivos y ahora se alista para el inicio del partido ante Ucrania.

Image
Image

¡Vestuario listo de Francia!

Los 'Galos' utilizarán su clásica indumentaria para el duelo de hoy frente a Ucrania.

Image

¡Así fue la llegada de Francia!

La delegación francesa dijo presente en el Parque de los Príncipes a minutos del inicio del partido ante Ucrania.

Image

¡Así luce el estadio!

A minutos del inicio del partido entre Francia vs. Ucrania, el Parque de los Príncipes empieza a cargar de hinchas.

Image

¡Alineación titular de Ucrania!

Sergiy Rebrov alistó este 11 iniciar para visitar a Francia en el Parque de los Príncipes: Anatoliy Trubin; Ilya Zabarnyi, Oleksandr Svatok, Taras Mykhavko; Oleksandr Karavaev, Yegor Yarmolyuk, Yegor Nazaryna, Bodgan Mykhaylichenko; Oleg Ocheretko; Oleksiy Gutsulyak y Roman Yaremchuk.

Image
¡Alineación titular de Francia!

¡Bienvenidos a la cobertura del Francia vs. Ucrania!

Francia y Ucrania se enfrentan el día de hoy por las Eliminatorias UEFA  y a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA.
© Getty Images.Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA.

Francia y Ucrania están igualando 0-0 en el Parque de los Príncipes en el marco de la fecha 5 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA. Siendo líderes de su zona y rumbo la próxima Copa del Mundo, los locales cuentan con el enorme favoritismo de quedarse con la victoria; mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada para también acercarse a la ansiada clasificación.

¿A qué hora juegan Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA?

  • 13:45 | México
  • 14:45 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 14:45 | Estados Unidos (ET)
  • 15:45 | Bolivia y Venezuela
  • 16:45 | Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
  • 20:45 | España

¿Dónde ver Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA?

  • Sudamérica | Disney+ Premium
  • México | Sky Sports
  • Estados Unidos | fuboTV, ViX y Fox Sports 2
  • Europa | UEFA TV
