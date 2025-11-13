Francia 0-0 Ucrania EN VIVO Y GRATIS por las Eliminatorias UEFA Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

Francia y Ucrania están igualando 0-0 en el Parque de los Príncipes en el marco de la fecha 5 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA. Siendo líderes de su zona y rumbo la próxima Copa del Mundo, los locales cuentan con el enorme favoritismo de quedarse con la victoria; mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada para también acercarse a la ansiada clasificación.
¿A qué hora juegan Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA?
- 13:45 | México
- 14:45 | Perú, Colombia y Ecuador
- 14:45 | Estados Unidos (ET)
- 15:45 | Bolivia y Venezuela
- 16:45 | Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
- 20:45 | España
¿Dónde ver Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA?
- Sudamérica | Disney+ Premium
- México | Sky Sports
- Estados Unidos | fuboTV, ViX y Fox Sports 2
- Europa | UEFA TV