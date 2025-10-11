¿Por qué no juega Lamine Yamal hoy para España ante Georgia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026?

Lamine Yamal no forma parte de la alineación titular de la Selección de España para el partido de este sábado 11 de octubre ante Georgia. Se trata del duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El futbolista de FC Barcelona tampoco fue convocado por Luis de la Fuente.

España busca alejarse en el primer lugar de su grupo en las Eliminatorias y dar un buen paso para asegurar la clasificación a la Copa del Mundo. Sin embargo, ante Georgia, no cuenta con Yamal, por lo que la explosividad en ataque deberá pasar por otros futbolistas.

¿Por qué no juega Lamine Yamal hoy en España vs. Georgia?

La baja de Lamine Yamal se debe a una lesión en el pubis, de la que se resintió a principios del mes de octubre. Cabe recordar que esta dolencia la empezó a sufrir tras la última convocatoria con España en el mes de septiembre. Volvió lesionado y se perdió, al menos, cuatro partidos con FC Barcelona (Valencia, Getafe y Oviedo por LaLiga y Newcastle por Champions League).

Tras volver ante PSG por Champions League, se resintió de ese dolor en el pubis y ya no jugó ante Sevilla el pasado domingo 5 de octubre. De esta forma, luego de que Barcelona informó su lesión, fue dado de baja por Luis de la Fuente, ya que lo había convocado en un primer momento para el partido ante Georgia y ante Bulgaria (martes 14 de octubre).

Se espera que Lamine Yamal pueda volver a jugar en un par de semanas. En el Barça esperan que pueda jugar el Clásico ante Real Madrid el próximo 26 de octubre. También podría volver con ‘La Roja’ para la fecha FIFA de noviembre.

La alineación de España ante Georgia

Luis de la Fuente, con la baja de Lamine Yamal, dispone del siguiente once titular para jugar ante Georgia: Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Ferran Torres, Yéremy Pino y Mikel Oyarzábal.

¿A qué hora juegan España vs. Georgia?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:45 AM .

. China: 02:45 AM.

¿Dónde ver en vivo España vs. Georgia?

España vs. Georgia, correspondiente a la tercera fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, se juega este sábado 11 de octubre en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche. El partido tiene la transmisión en vivo de ESPN (para Argentina) y ESPN 2 (para el resto de Sudamérica, excepto Brasil) y la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica (excepto Brasil).

