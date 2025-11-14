La Selección de Alemania juega un partido clave en Gasperich. Le ganó 2-0 ante Luxemburgo este viernes 14 de noviembre en un partido correspondiente al grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Con una victoria, ‘Die Mannschaft’ podría clasificar a la Copa del Mundo, aunque dependerá de lo que ocurra en el otro partido Eslovaquia vs. Irlanda del Norte. El partido va en vivo por Disney+ Premium para Sudamérica y Centroamérica.
Si Alemania gana, estará bien perfilada para clasificar al Mundial 2026 en Norteamérica. Para asegurarlo este viernes, debe esperar una derrotade Eslovaquia ante Irlanda del Norte. Caso contrario, deberá esperar a la siguiente fecha el próximo lunes ante la propia selección eslovaca.
Julian Nagelsmann sorprende con algunos nombres propios que no estarán en campo como los casos de Manuel Neuer o Joshua Kimmich, aunque éste último estará en el banco de suplentes. Florian Wirtz, de rendimiento irregular en el Liverpool, va de titular.
¿A qué hora juegan Luxemburgo vs. Alemania?
Luxemburgo vs. Alemania se juega este viernes 14 de noviembre en un partido correspondiente al Grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El horario de inicio del encuentro es a las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.
En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inicia a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) va a las 11:45 horas. Y en México, comienza a las 13:45 horas.
¿Dónde ver en vivo Luxemburgo vs. Alemania?
Luxemburgo vs. Alemania se juega este viernes 14 de noviembre en Luxemburgo. El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, en México va por Sky Sports y Sky+; y en los Estados Unidos, tiene transmisión de FOX Sports 2, FOX Sports App, foxsports.com, ViX y fuboTV.