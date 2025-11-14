Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

Con Nick Woltemade como figura, Alemania le ganó 2-0 a Luxemburgo por las Eliminatorias UEFA: goles y resumen

Dos goles de Woltemade le dieron el triunfo a Alemania. Jugará un mano a mano ante Eslovaquia en la próxima fecha por el pase al Mundial.

¡Lo ganó Eslovaquia!

Con la expulsión de Daniel Ballard en el final, Eslovaquia le ganó a Irlanda del Norte. De esta forma, llegan igualados con Alemania en el primer lugar con 12 puntos. El próximo lunes, ambos se enfrentan en Leipzig, en un mano a mano por llegar al Mundial 2026 de forma directa.

Publicidad

¡Final del partido!

Alemania no jugó bien, pero le ganó 2-0 a Luxemburgo con dos goles de Nick Woltemade.

¡Hay gol de Eslovaquia!

Eslovaquia saca la victoria de forma agónica con un gol de Tomas Bobcek. Con este resultado, los eslovacos igualan a Alemania en el primer lugar. Irlanda del Norte se quedaría fuera de la chance del Mundial 2026.

46' ST: Enorme atajada de Anthony Moris

Felix Nmecha sacó un bombazo en el punto penal y Anthony Moris salvó de forma impresionante.

43' ST: Último cambio en Luxemburgo

Se fue del partido una de las figuras de Luxemburgo, Aiman Dardari, para que entre Sébastien Thill.

Publicidad

42' ST: Casi marca Alemania

Kevin Schade eludió al arquero Anthony Moris, pero se abrió demasiado. Tuvo que mandar centro con el arco libre y la defensa de Luxemburgo salvó lo que era gol de Jamie Leweling.

40' ST: Leroy Sané, cerca

Leroy Sané tuvo un disparo muy cerca del ángulo del arco de Anthony Moris. Luxemburgo empieza a sentir el desgaste de la gran intensidad que le puso al partido.

33' ST: Cambios en Alemania y Luxemburgo

En Alemania se fueron Leroy Sané y Jonathan Tah para los ingresos de Jamie Leweling y Malick Thiaw. En tanto, en Luxemburgo dejaron el campo de juego Christopher Martins y Mathias Olesen e ingresó Alessio Curci y Abdulai Djabi Embalo.

26' ST: Cambio en Luxemburgo

Tomás Moreira ingresó al partido en lugar de Olivier Thill.

24' ST: ¡Gol de Alemania!

Segundo gol de Alemania, segundo gol de Nick Woltemade. Ridle Baku, con una genial asistencia, se la entregó en bandeja a Woltemade, quien definió de buena forma para el 2-0.

Tweet placeholder
Publicidad

22' ST: Nueva amonestación en Luxemburgo

Danel Sinani ve la tarjeta amarilla. Es el segundo en cancha en Luxemburgo.

21' ST: Cambio en Alemania

Se retiró Serge Gnabry, de mal partido, para el ingreso de Kevin Schade.

20' ST: Se lo perdió Luxemburgo

De un centro, Christopher Martins se llevó el balón por delante y, luego, salvó Oliver Baumann. Alemania no puede, pese a ganar 1-0.

15' ST: Amonestación en Luxemburgo

Seid Sorac es amonestado en Luxemburgo por una falta. Es el segundo en el local, aunque el anterior, Bohnert, ya dejó el partido.

Eslovaquia no puede ante Irlanda del Norte

Eslovaquia está perdiendo puntos importantes ante Irlanda del Norte. Le anularon un gol por offside, vía VAR. Este partido sigue 0-0.

Publicidad

10' ST: Amonestado Jonathan Tah

Jonathan Tah ve la tarjeta amarilla por una fuerte infracción. Es el segundo en Alemania, el único que queda en cancha.

9' ST: Amonestado el DT de Luxemburgo

Jeff Strasser ve la tarjeta amarilla de parte de John Brooks por protestar. Reclamó la expulsión para Goretzka y el hecho de haber salido del partido, recientemente.

8' ST: ¡Cambio en Alemania!

Se fue Leon Goretzka, quien estuvo a punto de ser expulsado. Ingresó Felix Nmecha.

4' ST: ¡Gol de Alemania!

Nick Woltemade rompe el cero y pone el 1-0 de Alemania ante Luxemburgo.

Tweet placeholder

¡Empezó el segundo tiempo! Y hubo cambio en Luxemburgo

Luxemburgo y Alemania ya juegan el segundo tiempo. En el conjunto local, se fue Florian Bohnert e ingresó Marvin da Graça.

Publicidad

Gran primer tiempo de Luxemburgo ante una Alemania sin ideas

La intensidad y la dinámica de Luxemburgo han podido más que una Alemania sin ideas y con bastantes inconexiones. Figuras los defensores locales, entre los que destaca Dirk Carlson. En 'Die Mannschaft' hubo algunas arremetidas de Florian Wirtz, pero muy solitario.

Final del primer tiempo

Mal primer tiempo de Alemania. Luxemburgo le ha jugado de igual a igual y se lleva un empate 0-0 al final del primer tiempo. Mucha para corregir por parte de Julian Nagelsmann.

39' PT: Jugada individual de Wirtz

Florian Wirtz es el más peligroso de Alemania en ataque. Nueva acción ofensiva individual, pero su remate, con desvío en el camino, terminó en las manos de Anthony Moris.

34' PT: ¡Se complicó Baumann!

Luxemburgo, casi aprovecha una salida precipitada de Oliver Baumann. El balón quedó muerto, pero salvó la defensa alemana.

30' PT: Tarjeta amarilla en Alemania

Leon Goretzka fue amonestado en Alemania por una infracción contra Leandro Barreiro. Es el primer jugador en ver la tarjeta amarilla en el partido.

Publicidad

28' PT: ¡Salvo Baumann!

Buscó un córner olímpico Sinani. Oliver Baumann manoteó el balón para salvar a Alemania.

27' PT: ¡Lo tuvo Wirtz!

Gran jugada individual de Florian Wirtz. Terminó rematando de derecha y el balón se fue por arriba del travesaño. Alemania lo empareja.

26' PT: ¡Lo tuvo Gnabry!

Un par de situaciones en el área de Luxemburgo, pero los rebotes favorecieron para evitar el peligro. La jugada terminó con un remate final de Serge Gnabry, que pasó cerca del palo de Anthony Moris.

20' PT: Luxemburgo aprovecha los errores de Alemania

Alemania empieza a sufrir cada vez más imprecisiones. Luxemburgo se muestra mejor, le roba el balón a los alemanes y hasta se anima con aproximaciones.

17' PT: ¡Lo tuvo Sinani!

Danel Sinani armó una gran jugada de izquierda al medio, que terminó con un remate, que pasó cerca del palo izquierdo de Oliver Baumann.

Publicidad

15' PT: partido peleado, pero Alemania tiene más el balón

El partido va y viene, ya que Luxemburgo se le anima a Alemania, sobre todo con ataques directos. De todas maneras, 'Die Mannschaft' se ve mejor con tenencia del balón. Siguen 0-0.

12' PT: Cabezazo de Anton

Tras un centro de Raum, apareció Waldemar Anton con un cabezazo, que atrapó bien el arquero Anthony Moris.

10' PT: Lo tuvo Luxemburgo

Buena jugada colectiva, centro atrás de Leandro Barreiro y, con presión de un marcador, Danel Sinani, mandó la pelota afuera. ¡Se salvó Alemania!

8' PT: Wirtz tuvo el primero

Florian Wirtz tuvo la primera situación de gol de Alemania. Un remate en la puerta del área encontró bien parado al arquero Anthony Moris.

5' PT: primeros minutos con errores de manejo

Luxemburgo se anima, mientras que Alemania también busca, pero ambas selecciones cometen errores de manejo. Por ahora, no empieza bien el partido.

Publicidad

También empezó Eslovaquia vs. Irlanda del Norte

El otro partido del grupo A se juega al mismo tiempo. Alemania necesita una ayuda de Irlanda del Norte para clasificar hoy al Mundial.

¡Empezó el partido!

Ya se juega Luxemburgo vs. Alemania por el grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Salen las selecciones al campo y se vienen los himnos

Luxemburgo y Alemania ya están en el campo de juego y se viene el momento de los himnos de cada país. En pocos minutos, inicia el partido.

Joshua Kimmich, suplente en Alemania

Sorprende la ausencia de Joshua Kimmich en la alineación titular de Alemania.

Así luce Joshua Kimmich, quien es suplente en Alemania ante Luxemburgo.

Así luce Joshua Kimmich, quien es suplente en Alemania ante Luxemburgo.

Árbitros del partido

Todos los árbitros para el partido entre Luxemburgo y Alemania son ingleses.

Árbitro principal: John Brooks

Asistente 1: Simon Bennett

Asistente 2: Lee Betts

Cuarto árbitro: Robert Jones

Árbitro VAR: Darren England

Asistente VAR: Andrew Madley

Publicidad

¿Qué necesita Alemania para clasificar hoy al Mundial 2026?

Alemania tiene una buena chance para clasificar al Mundial 2026. Por supuesto, el único resultado con el que puede asegurar el boleto mundialista es la victoria. Pero, necesita también que Eslovaquia pierda ante Irlanda del Norte, que se juega al mismo tiempo.

Si Alemania pierde o empata, corre el riesgo de que Eslovaquia lo supere en la tabla de posiciones del Grupo A y eso implicaría un mano a mano muy difícil en la última fecha ante el propio seleccionado eslovaco el próximo lunes.

Alineaciones confirmadas para Luxemburgo vs. Alemania

Luxemburgo: Anthony Moris; Laurent Jans, Seid Korać, Dirk Carlson, Florian Bohnert; Olivier Thill, Christopher Martins Pereira, Mathias Olesen, Leandro Barreiro; Danel Sinani y Aiman Dardari. DT: Jeff Strasser.

Alemania: Oliver Baumann, Ridle Baku, Waldemar Anton, Jonathan Tah, David Raum; Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka; Leroy Sané, Florian Wirtz, Serge Gnabry; y Nick Woltemade. DT: Julian Nagelsmann.

¡Bienvenidos a la cobertura de Luxemburgo vs. Alemania!

Luxemburgo vs. Alemania es uno de los partidos que se juegan este viernes 14 de noviembre por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Este encuentro corresponde al grupo A donde 'Die Mannschaft' es líder y está obligado a ganar para no perder terreno y hasta para asegurar la clasificación a la Copa del Mundo. Eslovaquia vs. Irlanda del Norte es el otro partido del grupo, muy importante para las aspiraciones mundialistas de los alemanes.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Nick Woltemade, junto a Gnabry y Wirtz, en el triunfo de Alemania ante Luxemburgo.
© Getty ImagesNick Woltemade, junto a Gnabry y Wirtz, en el triunfo de Alemania ante Luxemburgo.

La Selección de Alemania juega un partido clave en Gasperich. Le ganó 2-0 ante Luxemburgo este viernes 14 de noviembre en un partido correspondiente al grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Con una victoria, ‘Die Mannschaft’ podría clasificar a la Copa del Mundo, aunque dependerá de lo que ocurra en el otro partido Eslovaquia vs. Irlanda del Norte. El partido va en vivo por Disney+ Premium para Sudamérica y Centroamérica.

Si Alemania gana, estará bien perfilada para clasificar al Mundial 2026 en Norteamérica. Para asegurarlo este viernes, debe esperar una derrotade Eslovaquia ante Irlanda del Norte. Caso contrario, deberá esperar a la siguiente fecha el próximo lunes ante la propia selección eslovaca.

Julian Nagelsmann sorprende con algunos nombres propios que no estarán en campo como los casos de Manuel Neuer o Joshua Kimmich, aunque éste último estará en el banco de suplentes. Florian Wirtz, de rendimiento irregular en el Liverpool, va de titular.

¿A qué hora juegan Luxemburgo vs. Alemania?

Luxemburgo vs. Alemania se juega este viernes 14 de noviembre en un partido correspondiente al Grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El horario de inicio del encuentro es a las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inicia a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) va a las 11:45 horas. Y en México, comienza a las 13:45 horas.

¿Dónde ver en vivo Luxemburgo vs. Alemania?

Luxemburgo vs. Alemania se juega este viernes 14 de noviembre en Luxemburgo. El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, en México va por Sky Sports y Sky+; y en los Estados Unidos, tiene transmisión de FOX Sports 2, FOX Sports App, foxsports.com, ViX y fuboTV.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
"Los medios inventan": la drástica respuesta de Velazco sobre su mala relación con Fossati
Universitario

"Los medios inventan": la drástica respuesta de Velazco sobre su mala relación con Fossati

Riveros confesó que pudo firmar por otro club de Liga 1 antes que Universitario
Liga 1

Riveros confesó que pudo firmar por otro club de Liga 1 antes que Universitario

Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña por su continuidad en Universitario
Universitario

Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña por su continuidad en Universitario

¿A pedido de Fossati? El tricampeón con la 'U' que se va por la puerta de atrás: "Ya no seguiría"
Universitario

¿A pedido de Fossati? El tricampeón con la 'U' que se va por la puerta de atrás: "Ya no seguiría"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo