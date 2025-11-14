Luxemburgo vs. Alemania es uno de los partidos que se juegan este viernes 14 de noviembre por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Este encuentro corresponde al grupo A donde ' Die Mannschaft' es líder y está obligado a ganar para no perder terreno y hasta para asegurar la clasificación a la Copa del Mundo . Eslovaquia vs. Irlanda del Norte es el otro partido del grupo, muy importante para las aspiraciones mundialistas de los alemanes.

Si Alemania pierde o empata, corre el riesgo de que Eslovaquia lo supere en la tabla de posiciones del Grupo A y eso implicaría un mano a mano muy difícil en la última fecha ante el propio seleccionado eslovaco el próximo lunes.

Alemania tiene una buena chance para clasificar al Mundial 2026. Por supuesto, el único resultado con el que puede asegurar el boleto mundialista es la victoria. Pero, necesita también que Eslovaquia pierda ante Irlanda del Norte, que se juega al mismo tiempo.

Todos los árbitros para el partido entre Luxemburgo y Alemania son ingleses.

Luxemburgo y Alemania ya están en el campo de juego y se viene el momento de los himnos de cada país. En pocos minutos, inicia el partido.

Ya se juega Luxemburgo vs. Alemania por el grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

El otro partido del grupo A se juega al mismo tiempo. Alemania necesita una ayuda de Irlanda del Norte para clasificar hoy al Mundial.

Luxemburgo se anima, mientras que Alemania también busca, pero ambas selecciones cometen errores de manejo. Por ahora, no empieza bien el partido.

Florian Wirtz tuvo la primera situación de gol de Alemania. Un remate en la puerta del área encontró bien parado al arquero Anthony Moris.

El partido va y viene, ya que Luxemburgo se le anima a Alemania, sobre todo con ataques directos. De todas maneras, 'Die Mannschaft' se ve mejor con tenencia del balón. Siguen 0-0.

Danel Sinani armó una gran jugada de izquierda al medio, que terminó con un remate, que pasó cerca del palo izquierdo de Oliver Baumann.

Alemania empieza a sufrir cada vez más imprecisiones. Luxemburgo se muestra mejor, le roba el balón a los alemanes y hasta se anima con aproximaciones.

Un par de situaciones en el área de Luxemburgo, pero los rebotes favorecieron para evitar el peligro. La jugada terminó con un remate final de Serge Gnabry, que pasó cerca del palo de Anthony Moris.

Gran jugada individual de Florian Wirtz. Terminó rematando de derecha y el balón se fue por arriba del travesaño. Alemania lo empareja.

Leon Goretzka fue amonestado en Alemania por una infracción contra Leandro Barreiro. Es el primer jugador en ver la tarjeta amarilla en el partido.

Florian Wirtz es el más peligroso de Alemania en ataque. Nueva acción ofensiva individual, pero su remate, con desvío en el camino, terminó en las manos de Anthony Moris.

Mal primer tiempo de Alemania. Luxemburgo le ha jugado de igual a igual y se lleva un empate 0-0 al final del primer tiempo. Mucha para corregir por parte de Julian Nagelsmann.

La intensidad y la dinámica de Luxemburgo han podido más que una Alemania sin ideas y con bastantes inconexiones. Figuras los defensores locales, entre los que destaca Dirk Carlson. En 'Die Mannschaft' hubo algunas arremetidas de Florian Wirtz, pero muy solitario.

Luxemburgo y Alemania ya juegan el segundo tiempo. En el conjunto local, se fue Florian Bohnert e ingresó Marvin da Graça.

Jeff Strasser ve la tarjeta amarilla de parte de John Brooks por protestar. Reclamó la expulsión para Goretzka y el hecho de haber salido del partido, recientemente.

Jonathan Tah ve la tarjeta amarilla por una fuerte infracción. Es el segundo en Alemania, el único que queda en cancha.

Eslovaquia está perdiendo puntos importantes ante Irlanda del Norte. Le anularon un gol por offside, vía VAR. Este partido sigue 0-0.

Seid Sorac es amonestado en Luxemburgo por una falta. Es el segundo en el local, aunque el anterior, Bohnert, ya dejó el partido.

De un centro, Christopher Martins se llevó el balón por delante y, luego, salvó Oliver Baumann. Alemania no puede, pese a ganar 1-0.

Segundo gol de Alemania, segundo gol de Nick Woltemade. Ridle Baku, con una genial asistencia, se la entregó en bandeja a Woltemade, quien definió de buena forma para el 2-0.

En Alemania se fueron Leroy Sané y Jonathan Tah para los ingresos de Jamie Leweling y Malick Thiaw. En tanto, en Luxemburgo dejaron el campo de juego Christopher Martins y Mathias Olesen e ingresó Alessio Curci y Abdulai Djabi Embalo.

Leroy Sané tuvo un disparo muy cerca del ángulo del arco de Anthony Moris. Luxemburgo empieza a sentir el desgaste de la gran intensidad que le puso al partido.

Kevin Schade eludió al arquero Anthony Moris, pero se abrió demasiado. Tuvo que mandar centro con el arco libre y la defensa de Luxemburgo salvó lo que era gol de Jamie Leweling.

Se fue del partido una de las figuras de Luxemburgo, Aiman Dardari, para que entre Sébastien Thill.

Eslovaquia saca la victoria de forma agónica con un gol de Tomas Bobcek. Con este resultado, los eslovacos igualan a Alemania en el primer lugar. Irlanda del Norte se quedaría fuera de la chance del Mundial 2026.

Con la expulsión de Daniel Ballard en el final, Eslovaquia le ganó a Irlanda del Norte. De esta forma, llegan igualados con Alemania en el primer lugar con 12 puntos. El próximo lunes, ambos se enfrentan en Leipzig, en un mano a mano por llegar al Mundial 2026 de forma directa.

Si Alemania gana, estará bien perfilada para clasificar al Mundial 2026 en Norteamérica. Para asegurarlo este viernes, debe esperar una derrotade Eslovaquia ante Irlanda del Norte. Caso contrario, deberá esperar a la siguiente fecha el próximo lunes ante la propia selección eslovaca.

Julian Nagelsmann sorprende con algunos nombres propios que no estarán en campo como los casos de Manuel Neuer o Joshua Kimmich, aunque éste último estará en el banco de suplentes. Florian Wirtz, de rendimiento irregular en el Liverpool, va de titular.

¿A qué hora juegan Luxemburgo vs. Alemania?

Luxemburgo vs. Alemania se juega este viernes 14 de noviembre en un partido correspondiente al Grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El horario de inicio del encuentro es a las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inicia a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) va a las 11:45 horas. Y en México, comienza a las 13:45 horas.

¿Dónde ver en vivo Luxemburgo vs. Alemania?

Luxemburgo vs. Alemania se juega este viernes 14 de noviembre en Luxemburgo. El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, en México va por Sky Sports y Sky+; y en los Estados Unidos, tiene transmisión de FOX Sports 2, FOX Sports App, foxsports.com, ViX y fuboTV.