Altay Bayindir falló ante Arsenal, ahora Manchester United busca su reemplazo en Italia

El Manchester United no comenzó nada bien en la Premier League, pese a jugar en casa no logró sumar puntos. Un duro golpe que hoy ha intensificado la búsqueda de un nuevo portero, pues Altay Bayindir cometió un grave error que le costó el triunfo a los ‘Diablos Rojos’.

En el inicio de la Primera División del fútbol Inglés, Arsenal visitó al cuadro de Manchester en Old Trafford. El partido terminó con el marcador de 1-0, el único tanto de la contienda fue de Riccardo Calafiori, el italiano aprovechó un error del golero turco para empujar el balón sin resistencia del rival. Este duro golpe obligó a los ‘Red Devils’ a buscar con más insistencia un nuevo portero.

Desde un inicio de la pretemporada estuvieron trabajando en lograr el fichaje de Emiliano Martínez. Sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo con el Aston Villa, lo cual hizo que por ahora no tengan a nadie de importancia para el puesto. André Onana parece no gustarle mucho al técnico Rúben Amorim, pues no lo colocó entre los titulares en este importante juego.

En conferencia de prensa dijo: “No está lesionado, se ha recuperado… pero los demás jugadores trabajaron bien durante la pretemporada, así que tengo que encontrar un equilibrio. La semana que viene será diferente. Esta semana, elegimos a estos jugadores”.

¿Quién llegará al arco del Manchester United?

Según lo que se ha podido conocer en diferentes fuentes desde Inglaterra, estarían trabajando en el regreso de David De Gea. El portero español está siendo de los buscados para tomar el arco nuevamente. Según se ha dicho todo se está dando en secreto y el jugador está trabajando para que la Fiorentina lo pueda soltar sin muchos problemas.

Esta sería una gran apuesta para el Manchester United, que encontraría en De Gea un portero que conoce el club. Que aparte es un referente importante a nivel de la Premier League. Y podría darle ese salto de calidad que está faltando para competir por el título nacional.

David De Gea (Foto: Getty).

Por otro lado, también se rumoreó la posible llegada de Gianluigi Donnarumma, pero esto es mucho más difícil. Eso sí, cuenta con la confianza de Wayne Rooney, que estaría muy feliz si el italiano llegara en este mercado de fichajes.

Cabe recordar que el mercado de fichajes en Inglaterra estará abierto hasta finales del mes de agosto, por lo que ya no le queda mucho tiempo al United para decidir sobre su nuevo portero. Quizás se puedan dar novedades en los próximos días o una gran sorpresa a última hora.

