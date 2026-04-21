¿Barcelona campeón? Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Alavés por la fecha 33 de LALIGA 2025-26

Real Madrid se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu este martes 21 de abril por la fecha 33 de LALIGA 2025-26. Es un partido clave para el conjunto ‘merengue’ en su lucha por el único título que puede disputar en esta temporada 2025-26. Una victoria es imperiosa para seguir con chances y acercarse al FC Barcelona.

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Antes del arranque de esta jornada, la diferencia es de nueve (9) puntos entre ambos equipos. El Barça tiene 79, mientras que el Real Madrid llega con 70. Quedan siete fechas para el final del torneo y aún queda el Clásico del próximo 10 de mayo. Por lo cual, desde el conjunto ‘blanco’ quieren seguir en la pelea.

El equipo de Álvaro Arbeloa no tiene margen de error de cara al final de LALIGA. Si quiere seguir con chances de título, tiene que ganarle a un Alavés, que está peleando por no descender (está un punto arriba de los que están bajando a Segunda). Por eso, un triunfo es más que obligatorio jugando en casa.

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¿Qué pasa si Real Madrid le gana al Deportivo Alavés?

Si Real Madrid le gana al Deportivo Alavés se pondrá con 73 puntos, es decir, a seis (6) del Barcelona, que debe jugar este miércoles por la fecha 33 ante Celta de Vigo. Pero, será una victoria que le obliga al clásico rival a no relajarse en su duelo como local.

¿Qué pasa si Real Madrid empata ante Deportivo Alavés?

Si Real Madrid empata ante Deportivo Alavés, quedará con 71 puntos y la diferencia con el Barça será de ocho (8) unidades. Sin embargo, si los catalanes triunfan ante Celta se irá a 82 y habrá 11 puntos de margen con 18 en juego.

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¿Qué pasa si Real Madrid pierde ante Deportivo Alavés?

Si Real Madrid pierde ante Deportivo Alavés será un golpe duro y puede sentenciar LALIGA en favor del Barcelona. Quedaría con 70 puntos, mientras que el Barça, si triunfa, se irá a 82 por lo que tendrá 12 de ventaja con 18 en juego.

Tabla de posiciones en vivo de LALIGA 2025-26

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Deportivo Alavés?

Real Madrid vs. Deportivo Alavés se juega este martes 21 de abril desde las 21:30 horas (14:30 horas de Lima, Perú y Bogotá, Colombia) en el Estadio Santiago Bernabéu.

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¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Deportivo Alavés?

El partido entre Real Madrid y Deportivo Alavés, por la fecha 33 de LALIGA 2025-26, cuenta con transmisión en vivo de DSports y DGO para toda Sudamérica (con excepción de Brasil). En México, en tanto, va por Sky Sports México y Sky+. Mientras que en Estados Unidos se puede disfrutar por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

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