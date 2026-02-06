Es tendencia:
Copa del Rey

Barcelona vs. Atlético de Madrid: día, hora y canal del duelo por la semifinal de la Copa del Rey

Ambos equipos buscarán sumar de a tres para llegar con ventaja al segundo partido de la serie. Conoce los detalles.

Por Nicole Cueva

Barcelona vs. Atlético de Madrid
¡Rumbo a la gran final! Se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Rey y se conoció que Barcelona deberá medirse ante Atlético de Madrid en las semifinales. Los dos equipos se enfrentarán en una serie de ida y vuelta, buscando dar un paso clave hacia la gran definición del torneo.

Fecha confirmada del Barcelona vs. Atlético de Madrid

Según comunicó la Real Federación Española de Futbol, el partido de ida entre Barcelona y Atlético de Madrid por las semifinales de la Copa del Rey se llevará a cabo el jueves 12 de febrero.

Mientras que, el duelo de vuelta, donde por fin se conocerá al equipo que avanzará a la tan ansiada final, tiene previsto disputarse el martes 3 de marzo.

Barcelona vs Atlético de Madrid
Los ‘Colchoneros’ recibirán a su rival en el primer encuentro, que se jugará en el estadio Riyadh Air Metropolitano. La serie se cerrará en el Spotify Camp Nou, donde se definirá quién luchará por el título.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Se informó que el duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid comenzará a las 15:00 horas de Perú. A continuación, conoce los horarios oficiales para otros países del mundo:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 17:00 horas
  • México y Centroamérica: 14:00 horas
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 16:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en vivo?

El duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid se podrá ver en vivo por la señal abierta de América TV (canal 4) para todo el Perú, permitiendo que los hinchas lo sigan de manera gratuita. Además, la transmisión estará disponible por streaming a través de la aplicación América TVGO.

DATOS CLAVES

  • Barcelona y Atlético de Madrid jugarán las semifinales de la Copa del Rey.
  • El partido de ida será el 12 de febrero y la vuelta el 3 de marzo.
  • El primer encuentro se disputará a las 15:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.
Better Collective Logo