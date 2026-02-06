Barcelona vs. Atlético de Madrid: día, hora y canal del duelo por la semifinal de la Copa del Rey

¡Rumbo a la gran final! Se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Rey y se conoció que Barcelona deberá medirse ante Atlético de Madrid en las semifinales. Los dos equipos se enfrentarán en una serie de ida y vuelta, buscando dar un paso clave hacia la gran definición del torneo.

Fecha confirmada del Barcelona vs. Atlético de Madrid

Según comunicó la Real Federación Española de Futbol, el partido de ida entre Barcelona y Atlético de Madrid por las semifinales de la Copa del Rey se llevará a cabo el jueves 12 de febrero.

Mientras que, el duelo de vuelta, donde por fin se conocerá al equipo que avanzará a la tan ansiada final, tiene previsto disputarse el martes 3 de marzo.

Los ‘Colchoneros’ recibirán a su rival en el primer encuentro, que se jugará en el estadio Riyadh Air Metropolitano. La serie se cerrará en el Spotify Camp Nou, donde se definirá quién luchará por el título.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Se informó que el duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid comenzará a las 15:00 horas de Perú. A continuación, conoce los horarios oficiales para otros países del mundo:

Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 17:00 horas

México y Centroamérica: 14:00 horas

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 16:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en vivo?

El duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid se podrá ver en vivo por la señal abierta de América TV (canal 4) para todo el Perú, permitiendo que los hinchas lo sigan de manera gratuita. Además, la transmisión estará disponible por streaming a través de la aplicación América TVGO.

