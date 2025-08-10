Es tendencia:
FC Barcelona vs. Como 1907: VER EN VIVO por YouTube, partido por el Trofeo Joan Gamper

El 'Barça' y los 'Lariani' se miden en el tradicional trofeo catalán en el Estadi Johan Cruyff. Puedes seguir el partido vía YouTube.

Lamine Yamal y Sergi Roberto, figuras de Barcelona y Como.
Lamine Yamal y Sergi Roberto, figuras de Barcelona y Como.

FC Barcelona y Como 1907 se enfrentan este domingo 10 de agosto en una nueva edición del Trofeo Joan Gamper. Se trata de un único partido por esta copa que organiza el conjunto catalán año a año. El partido se disputa en el Estadi Johan Cruyff desde las 09:00 PM (hora española) y se puede ver en vivo por YouTube de manera gratuita.

El Barça y los ‘Lariani’ se miden en este último partido de preparación para la temporada 2025-2026. Los ‘Culés’, dirigidos por Hansi Flick, ya piensan en el inicio de LaLiga ante Mallorca (próximo sábado 16 de agosto), donde defenderá el título.

Por su parte, el club italiano, revelación de la última Serie A y dirigidos por Cesc Fábregas (ex Barça), también disputa su último encuentro de preparación. El próximo fin de semana comienza su camino en la Copa Italia ante el FC Südtirol (también sábado 16).

Horarios de inicio del Trofeo Joan Gamper entre FC Barcelona y Como 1907

El Trofeo Joan Gamper es un evento especial, que sirve para presentar la temporada del FC Barcelona. El partido ante Como 1907 se juega este domingo 10 de agosto con los siguientes horarios alrededor de mundo:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM.
  • Estados Unidos (PT): 12:00 PM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 08:00 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.

¿Cómo ver en vivo por YouTube FC Barcelona vs. Calcio Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper?

Todos los partidos de la pretemporada del FC Barcelona se pudieron ver a través de su canal de YouTube oficial. No obstante, para acceder a ello, en el primer partido ante Vissel Kobe, tuvieron que acceder a una membresía especial. Sin embargo, debido a problemas en la transmisión, liberaron los partidos disputados ante FC Seoul y Daegu.

Para este partido ante Como 1907 no habrá excepción. FC Barcelona liberó su canal de YouTube para que sus fanáticos puedan acceder al encuentro de manera gratuita.

