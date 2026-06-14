Fue el autor del gol de Marruecos ante Brasil y 24 horas después tiene acuerdo con Bayern Múnich

Ismael Saibari anotó en el empate 1-1 contra Brasil. Ahora tendría todo arreglado para llegar al Bayern Múnich.

El Mundial 2026 dejó su primer gran fichaje pensando en la temporada del fútbol internacional. Ismael Saibari de Marruecos es el primer en dar el gran paso a un grande de Europa. El atacante que le marcó el 1-0 ante Brasil pasará a jugar en el Bayern Múnich, esto tras llegar a un acuerdo con este equipo.

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El periodista Santi Aouna dio a conocer en sus redes sociales este acuerdo. “Bayern Munich alcanzó un acuerdo verbal con PSV para fichar a Ismael Saibari“, fue lo que publicó el hombre de prensa. Dejando en claro que se viene un tremendo fichaje para el conjunto ‘Bávaro’ que sigue sumando atacantes a sus filas.

Ismael Saibari celebrando su gol contra Brasil (Foto: Getty).

El jugador tendrá que pasar pruebas médicas en la semana que viene para poder completar el acuerdo con el joven de 25 años. “Bayern Munich ha reservado pruebas médicas para Saibari, programadas para la próxima semana“, fue lo que se pudo llegar a conocer.

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Por último, se conoció que este es un fichaje a largo plazo. El Bayern Múnich está planeando darle un extenso contrato. “El contrato hasta junio de 2031 está listo para el marroquí”, se pudo conocer.

Los números de Ismael Saibari

No se ha conocido los términos en cuando al costo del fichaje de este jugador nacido en Terrassa, España. Pero según Transfermarkt tiene un valor de mercado de 40 millones de euros, por lo que debería rondar por esa cifra el costo de su compra.

El atacante de 1,85 metros esta temporada con el cuadro de PSV logró jugar un total de 37 partidos, haciendo 19 goles y dando 9 asistencias en un total de 2977 minutos.

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Ismael Saibari y su primer gol ante Alisson (Foto: Getty).

Perfil del Jugador

Nombre completo: Ismael Saibari Ben El Basra

Ismael Saibari Ben El Basra Fecha de nacimiento: 28 de enero de 2001 (25 años).

28 de enero de 2001 (25 años). Lugar de nacimiento: Terrassa, España (de ascendencia marroquí).

Terrassa, España (de ascendencia marroquí). Estatura y peso: 1.85 m / 82 kg.

1.85 m / 82 kg. Posición: Mediocampista ofensivo / Volante box-to-box.

Mediocampista ofensivo / Volante box-to-box. Club actual: PSV Eindhoven.

Datos Claves

El marroquí Ismael Saibari firmará con el Bayern Múnich un contrato hasta junio de 2031.

firmará con el Bayern Múnich un contrato hasta junio de 2031. El Bayern Múnich alcanzó un acuerdo verbal con el PSV para fichar al atacante.

alcanzó un acuerdo verbal con el PSV para fichar al atacante. El futbolista de 25 años pasará las pruebas médicas programadas para la próxima semana.