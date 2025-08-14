Llegó como la gran contratación del Real Madrid por 63.2 millones de euros, pero fue registrado en otro club para sorpresa de todos

El Real Madrid ha concretado una de las adquisiciones más estratégicas y costosas de su historia reciente al invertir 63.2 millones de euros en Franco Mastantuono, considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino. Esta significativa suma se desglosa en 45 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión con River Plate, a lo que se suman impuestos, comisiones para agentes y otros gastos operativos inherentes a una transferencia de esta magnitud.

Real Madrid lo considera como crack verdadero

Esta operación lo posiciona como el fichaje más caro proveniente del fútbol argentino, superando incluso las cifras pagadas por estrellas ya consagradas en Europa como Enzo Fernández y Julián Álvarez, lo que subraya la excepcional valoración que el club blanco otorga al potencial de Mastantuono. La decisión de la directiva del Real Madrid de actuar con celeridad y determinación en estas negociaciones responde a una estrategia clara: adelantarse a la feroz competencia de otros gigantes europeos.

Clubes de la talla del Manchester United, Chelsea y Paris Saint-Germain habían manifestado un fuerte interés en el joven centrocampista, reconociendo también su proyección estelar. La rapidez con la que el Real Madrid cerró la operación es un testimonio de la enorme confianza que el club tiene en las habilidades y el futuro de Mastantuono, a quien ven no solo como una pieza clave para el futuro a medio y largo plazo del equipo, sino también como un potencial referente a nivel mundial. Su capacidad para desequilibrar, su visión de juego y su técnica pulida han sido factores determinantes para esta inversión.

Franco Mastantuono inscrito en club muy diferente

Aunque Franco Mastantuono ha sido formalmente integrado al Real Madrid al cumplir los 18 años, su registro inicial se ha realizado en el Real Madrid Castilla, el equipo filial. Esta medida se debe a la limitación de cupos disponibles en la primera plantilla, una situación común en clubes con plantillas de alto nivel. Sin embargo, esta disposición no implica que Mastantuono vaya a estar relegado al filial. Por el contrario, se espera que participe activamente en los entrenamientos del primer equipo y que tenga oportunidades regulares de jugar bajo las órdenes del cuerpo técnico principal.

Esta estrategia permite al Real Madrid contar con él en cualquier momento que sea necesario, facilitando al mismo tiempo su proceso de adaptación gradual al fútbol europeo, a la dinámica del club y a las exigencias de una liga tan competitiva como LaLiga. Este periodo de transición es crucial para que el joven talento argentino pueda asimilar las nuevas metodologías de entrenamiento, el ritmo de juego y la cultura del fútbol español, asegurando una integración exitosa y maximizando su desarrollo profesional en la élite.