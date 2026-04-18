Hizo historia: quién es Marie-Louise Eta, la primera mujer en ser DT de un equipo en la Bundesliga

Marie-Louise Eta hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir la dirección de un equipo en la Bundesligamasculina. Tras la salida de Steffen Baumgart, Unión Berlín optó por confiar en quien se desempeñaba como asistente técnica del plantel.

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Ahora, Eta tendrá la misión de asegurar la permanencia en la Primera División, un desafío clave considerando que restan pocas fechas por disputarse. La ubicación en la tabla y los rivales que quedan en el calendario mantienen un escenario favorable para alcanzar el objetivo.

¿Quién es Marie-Louise Eta, la nueva DT de Unión Berlín?

Marie-Louise Eta nació en 1991 en Dresden y desde muy joven sobresalió por sus condiciones como futbolista. A los 13 años dio un paso importante al incorporarse al Turbine Potsdam, uno de los equipos más representativos de la Frauen-Bundesliga.

A lo largo de su carrera conquistó una UEFA Women’s Champions League, tres títulos de la Frauen-Bundesliga y un Mundial Sub-20. Sin embargo, las lesiones la llevaron a retirarse a los 27 años, aunque eso no frenó su vínculo con el fútbol: se formó como entrenadora y, con el tiempo, ha ido abriendo camino en un entorno donde pocas lo han logrado.

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En la temporada 2023-24, asumió como asistente técnica del Unión Berlín masculino, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar ese rol. Meses después, en enero de 2024, volvió a hacer historia al dirigir a un equipo de la Bundesliga tras sustituir al entrenador principal luego de su expulsión.

Ahora, su nombre vuelve a cobrar protagonismo, luego de que el cuadro de la capital alemana la confirmara como entrenadora principal. Aunque asumirá el cargo de forma interina, su designación ya marca un nuevo hito en la historia del fútbol.

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Un estreno con derrota

El debut de Marie-Louise Eta no tuvo un cierre ideal: el Unión Berlín cayó 2-1 en casa frente al VfL Wolfsburg, equipo que pelea en la zona baja. Los tantos del elenco visitante fueron obra de Patrick Wimmer y Dzenan Pejcinovic, mientras que Oliver Burke descontó en los minutos finales.

Con este resultado, ‘Los de Hierro’ se ubica en el undécimo puesto con 32 unidades, manteniendo una ventaja de seis puntos sobre la zona de descenso a la segunda división.

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DATOS CLAVES

Marie-Louise Eta es la primera mujer en asumir la dirección técnica de un equipo en la Bundesliga.

La entrenadora nació en Dresden en 1991 y se retiró como futbolista profesional a los 27 años.

En su debut, el Unión Berlín cayó 2-1 ante Wolfsburg y se ubica en el puesto undécimo