¿Juegan Julián Álvarez y Mastantuono? Alineaciones titulares para Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

El derbi de Madrid se juega este sábado 27 de setiembre. Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano a su clásico, Real Madrid, por la fecha 7 de LaLiga 2025-26. Ambos equipos deciden poner lo mejor en sus alineaciones titulares, pese a tener partidos por Champions League la próxima semana.

Para Atlético de Madrid no hay mucho margen de error. Debe ganar para seguir escalando posiciones tras un arranque dubitativo de campaña. Por su parte, Real Madrid quiere seguir con su racha ganadora y mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga.

El primer lugar le corresponde al conjunto ‘merengue’ con 18 puntos sobre 18 disputados debido a sus seis victorias. Los ‘Colchoneros’, por su parte, suman 9 unidades debido a dos victorias, tres empates y una derrota.

Las alineaciones para el derbi Atlético de Madrid vs. Real Madrid

En el Atlético de Madrid no hubo muchas certezas durante los entrenamientos. Diego Pablo Simeone jugó al misterio respecto a quién sería el acompañante de Julián Álvarez en el ataque para el derbi. En tanto, en la defensa y en el mediocampo no tuvo dudas.

Julián Álvarez viene de convertirle tres goles al Rayo (Getty Images).

En tanto, en el Real Madrid, el descanso para algunos futbolistas en el último partido ante Levante sirvió para llegar al clásico en buenas condiciones físicas. Pese a estar recuperado y con ritmo de juego, Jude Bellingham seguirá esperando en el banco de suplentes. Franco Mastantuono continuará como titular.

El temible ataque de Real Madrid: Mastantuono, Mbappé y Vini Jr. (Getty Images).

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Giacomo Raspadori y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

Los horarios alrededor del mundo para el derbi de la capital española entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la fecha 7 de LaLiga 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 09:15 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 10:15 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11:15 AM .

. Estados Unidos (PT): 07:15 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 08:15 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 04:15 PM .

. Portugal y Reino Unido: 03:15 PM .

. Corea del Sur/Japón: 11:15 PM .

. China: 10:15 PM.

¿Dónde ver en vivo el derbi Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

Atlético de Madrid vs. Real Madrid se juega este sábado 27 de setiembre en el Estadio Metropolitano en el marco de la fecha 7 de LaLiga 2025-26. El partido se podrá ver en vivo por DSports (canales 610 y 1610 en HD) para TV y por DGO para streaming en toda Sudamérica con excepción de Bolivia y Brasil.

Para Bolivia se podrá ver en vivo por Tigo Sports, mientras que en Brasil va por ESPN, Disney+, Sky+, Vivo Play, Zapping y Claro TV+. En tanto, en México y Centroamérica, se puede ver por Sky Sports y Sky+. Y en los Estados Unidos tiene transmisión de ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Por último, en España, se puede disfrutar en vivo y en directo por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, DAZN España, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-26

