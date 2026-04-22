A 18 días del Clásico ante Real Madrid, se lesionaron Lamine Yamal y Joao Cancelo en Barcelona

El primer tiempo del partido entre Barcelona y Celta de Vigo por LALIGA ha sido muy accidentado, sobre todo, para el conjunto catalán. Es que sufrió dos bajas: se lesionaron, primero, Joao Cancelo y, luego, Lamine Yamal. Este último había marcado el 1-0 de penal, pero una molestia lo obligó a tirarse al suelo. Los ‘Culés’ tiene en pocos días el Clásico ante Real Madrid, definitorio por el título de la liga española.

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A los 20 minutos de juego, Joao Cancelo no pudo continuar en campo. Una molestia en la zona de la rodilla derecha llevó a que tenga que mantenerse en el suelo y sea atendido por el personal médico del Barça. Si bien se pudo levantar e intentó volver al campo, los doctores decidieron que no vuelva al campo y obligó al ingreso de Alejandro Balde.

Como si esto fuera poco, al minuto 41, luego de convertir el 1-0 de penal, Lamine Yamal evidenció rápidamente un problema. Se tiró rápidamente al suelo y lo que parecía festejo, terminó en pesadilla para Barcelona durante el primer tiempo. Todo apunta a una dolencia muscular en la zona posterior de su pierna izquierda.

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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Para colmo, el accidentado primer tiempo se demoró en terminar debido a una interrupción larga debido a que un espectador tuvo un problema de salud que obligó a los servicios médicos a atenderlo.

Preocupación en Barcelona a pocos días del Clásico

Las lesiones de Lamine Yamal y Joao Cancelo llegaron en el momento más inoportuno posible. Es que Barcelona jugará en 18 días ante el Real Madrid por el Clásico de LALIGA. Será el próximo 10 de mayo cuando jueguen en el Camp Nou con el título en juego.

El Barça tiene una ventaja de nueve puntos por sobre el Real Madrid con su triunfo ante Celta. Faltan seis jornadas para el final del torneo, es decir, 18 puntos en juego. Por lo cual, el conjunto catalán se acerca al título y podría asegurarlo en ese clásico dentro de unos días.

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Sin embargo, las lesiones de Yamal y Cancelo pueden ser preocupantes, ya que con pocos días para el Clásico, podrían ser bajas para dicho encuentro. Todo dependerá de lo que indiquen los exámenes médicos.

Alarma en España y Portugal para el Mundial 2026

Para el Mundial 2026 faltan 50 días y las lesiones también representan un serio inconveniente para las selecciones de España y Portugal. Por lo pronto, se espera por resultados y partes médicos oficiales para conocer el alcance de las dolencias.

Lamine Yamal es figura absoluta de España y una lesión en estos momentos preocupa al entrenador Luis de la Fuente. En tanto, en Portugal, Joao Cancelo es una opción tanto para el lateral derecho como el izquierdo, por lo que también podría ser una baja sensible.

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