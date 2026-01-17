Es tendencia:
Luis Díaz armó una jugada viral en la goleada del Bayern vs. Leipzig y Europa se rindió: “El mejor fichaje del mundo”

El colombiano Luis Díaz fue una pieza fundamental en la goleada del Bayern Múnich vs. Leipzig por la Bundesliga.

Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Leipzig.
Luis Díaz se robó todas las miradas en Europa durante la aplastante victoria 5-1 del Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la fecha 18 de la Bundesliga. Aunque no marcó, el colombiano fue protagonista absoluto de una jugada que ya es viral y que terminó de rendir al continente ante su impacto en el equipo bávaro.

La acción ocurrió al minuto 87, cuando el partido ya estaba sentenciado, pero Bayern no levantó el pie del acelerador. Luis Díaz recibió el balón por la banda izquierda, a la altura del mediocampo, y a partir de ahí desató una secuencia que resume por qué es uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol europeo actual.

Con potencia, velocidad y control orientado, el extremo colombiano trasladó el balón varios metros, superó rivales en carrera e ingresó al área rival con total autoridad. Lejos de precipitarse, tuvo la lucidez para asistir a Jamal Musiala, quien con un solo toque habilitó a Michael Olise, autor del quinto gol del Bayern Múnich.

La jugada fue celebrada y replicada en redes sociales por medios internacionales. Europa se rindió ante Luis Díaz, destacando su capacidad para romper líneas, generar superioridad numérica y decidir correctamente en el último tercio del campo, incluso cuando el partido ya estaba definido.

Europa se rindió ante Luis Díaz

En las redes sociales varios usuarios destacaron el juego de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich vs. Leipzig: “Otra exhibición de Luis Fernando Díaz en la Bundesliga, jugador totalmente diferencial y el mejor fichaje del mundo en el mercado de verano”. Otro usuario apuntó: “Olise y Luis Díaz molan mucho”.

Este tipo de acciones confirman que Luis Díaz no solo aporta goles, sino que también eleva el nivel colectivo del Bayern. Su impacto va más allá de las estadísticas: desordena defensas, acelera el juego y convierte cualquier transición en una amenaza real para el rival.

Los comentarios sobre Luis Díaz tras el Bayern vs. Leipzig. (Foto: X)

Los comentarios sobre Luis Díaz tras el Bayern vs. Leipzig. (Foto: X)

¿Cuánto dinero gana Luis Díaz?

Luis Díaz vale 70 millones de euros a sus actuales 29 años, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su mejor cotización fue en el 2024 cuando alcanzó 85 millones de euros cuando jugaba en el Liverpool y tenía 27 años.

¿Hasta cuándo Luis Díaz tiene contrato con Bayern Múnich?

Luis Díaz tiene contrato oficial con el Bayern Múnich hasta junio del 2029.

Datos claves

  • Bayern Múnich venció 5-1 al RB Leipzig con la participación de Luis Díaz.
  • Luis Díaz inició la jugada del gol de Michael Olise al minuto 87.
  • El encuentro correspondió a la fecha 18 de la Bundesliga en Europa.
