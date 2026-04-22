¿Por qué no juega Raphinha en FC Barcelona vs. Celta de Vigo hoy por LaLiga 2025-26?

FC Barcelona tiene una enorme oportunidad de mantenerse como el único líder, y bastante alejado por cierto, en la tabla de posiciones de LaLiga. El duelo ante Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou será clave para los blaugranas, aunque no contarán con una de sus grandes figuras más relevantes como es Raphinha, quien no disputa un partido oficial desde hace varias jornadas. ¿Qué pasó?

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Resulta que Raphinha sigue lesionado luego de la última fecha FIFA y por ahora se encuentra en pleno proceso de recuperación. El atacante brasileño sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha en el amistoso internacional entre Brasil vs. Francia del pasado 26 de marzo y por ello es que el día de hoy no estará presente en el duelo entre FC Barcelona vs. Celta de Vigo.

Fuente: Getty Images.

Lo cierto es que está por transcurrir un mes desde que Raphinha se sintió físicamente, aunque para alegría de FC Barcelona ya hay una fecha prevista para su regreso a las canchas. De acuerdo a distintas informaciones desde medios españoles, se estima que el próximo 2 de mayo pueda volver a competir oficialmente cuando los culés visiten a Osasuna en El Sadar por LaLiga.

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Alineaciones confirmadas para el duelo entre FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga

FC Barcelona | Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Canceló; Eric García, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Celta de Vigo | Andrei Radu; Javi Rguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer López, Moriba, Carreira; Pablo Durán, Ferran Jutgla y Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?

13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:30 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:30 | Bolivia,Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

16:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

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¿Dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?

Sudamérica | ESPN, ESPN 2 y Disney Plus Premium

España | Movistar LaLiga

México | Sky Sports

Centroamérica | Sky Sports y VIX Premium

Estados Unidos | ESPN Deportes

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