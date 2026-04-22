FC Barcelona se enfrenta este miércoles 22 de abril a Celta de Vigo por la fecha 33 de LALIGA 2025-26. El Camp Nou recibe a ambos conjuntos en un duelo clave por el título del torneo. El conjunto catalán quiere dar un paso más rumbo a la consagración.

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Los ‘Culés’ están muy cerca de asegurar el título de la liga española. Todavía le quedan otras seis fechas por delante, pero, en caso de ganar, le sacaría nueve puntos al Real Madrid, su actual escolta. Por eso, una victoria ante el equipo de Balaídos es clave.

Convocados del FC Barcelona para el duelo ante Celta (X @FCBarcelona_es).

Pero, los ‘Celestes’ también son protagonistas en LALIGA. Están en el sexto lugar de la tabla de posiciones, en zona de clasificación a la Conference League. Pero, quieren entrar a la Europa League y, para ello, debe sumar para aproximarse al Real Betis.

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Los convocados del Celta para el duelo en el Camp Nou (X @RCCelta).

Para este partido, Hansi Flick sigue sin poder contar con Raphinha, además de sumar las bajas de Marc Bernal y Andreas Christensen, entre otros. Por su parte, Claudio Giráldez no cuenta con Carl Starfelt ni con Miguel Román por distintas lesiones, mientras que Iago Aspas arrancaría desde el banco de suplentes.

Raphinha sigue sin jugar en FC Barcelona (Getty Images).

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Alineación titular del FC Barcelona

Joan Garcia

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

João Cancelo

Éric García

Gavi

Pedri

Lamine Yamal

Dani Olmo

Ferran Torres

DT: Hansi Flick

Los 11 titulares del Barça (X @FCBarcelona_es).

Alineación titular del Celta de Vigo

Andrei Radu

Javi Rodríguez

Yoel Lago

Marcos Alonso

Javi Rueda

Fer López

Ilaix Moriba

Sergio Carreira

Pablo Durán

Ferran Jutglà

Hugo Álvarez

DT: Claudio Giráldez

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Alineación titular del Celta (X @RCCelta).

¿A qué hora se juega FC Barcelona vs. Celta de Vigo?

FC Barcelona vs. Celta de Vigo se juega este miércoles 22 de abril en el Estadio Camp Nou por la fecha 33 de LALIGA 2025-26. El partido comienza a las 21:30 horas local (14:30 horas de Lima, Perú).

¿Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Celta de Vigo?

El duelo entre FC Barcelona y Celta de Vigo por LALIGA 2025-26 se puede ver en vivo por ESPN para Argentina, Chile y Brasil, ESPN 2 para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En tanto, Disney+ Premium transmite en su plataforma para toda Sudamérica.

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