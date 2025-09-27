Qué canal transmite HOY EN VIVO Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizan una nueva edición del derbi de Madrid. Este sábado 27 de setiembre se enfrentan por la fecha 7 de LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano con arbitraje de Javier Alberola Rojas y en el VAR estará Carlos del Cerro Grande.

Ambos equipos no se guardan nada pensando en la fecha de UEFA Champions League de la próxima semana y apuestan por lo mejor para este derbi. Tanto Atlético de Madrid como Real Madrid vienen de ganar en sus respectivos partidos de la fecha anterior de LaLiga.

El Atleti de Diego Pablo Simeone no tuvo un buen inicio de temporada, ya que tras dos empates y una derrota, recién pudo ganarle al Villarreal en la cuarta jornada. Desde ahí sumó otra igualdad ante Mallorca y viene de vencer con hat-trick de Julián Álvarez al Rayo Vallecano por 3-2. Actualmente, se ubica en el noveno puesto de la tabla de posiciones con nueve unidades.

Diego Pablo Simeone, DT de Atlético de Madrid (Getty Images).

Por el lado de los Merengues, Xabi Alonso y compañía no han perdido puntos en esta liga española y están con un perfecto puntaje de 18 sobre 18 posibles por sus seis triunfos. Entre semana, venció como visitante al Levante por 4-1 donde Franco Mastantuono marcó su primer gol y Kylian Mbappé anotó por duplicado.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid (Getty Images).

Horario para el derbi de Madrid

Estos son los horarios alrededor del mundo para el derbi de la capital española entre Atlético de Madrid y Real Madrid:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 09:15 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 10:15 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11:15 AM .

. Estados Unidos (PT): 07:15 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 08:15 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 04:15 PM .

. Portugal y Reino Unido: 03:15 PM .

. Corea del Sur/Japón: 11:15 PM .

. China: 10:15 PM.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Atlético de Madrid vs. Real Madrid se juega este sábado 27 de setiembre en el Estadio Metropolitano en el marco de la fecha 7 de LaLiga 2025-26. El partido se podrá ver en vivo por DSports (canales 610 y 1610 en HD) para TV y por DGO para streaming en toda Sudamérica con excepción de Bolivia y Brasil.

El temible ataque de Real Madrid: Mastantuono, Mbappé y Vini Jr. (Getty Images).

Para Bolivia se podrá ver en vivo por Tigo Sports, mientras que en Brasil va por ESPN, Disney+, Sky+, Vivo Play, Zapping y Claro TV+. En tanto, en México y Centroamérica, se puede ver por Sky Sports y Sky+. Y en los Estados Unidos tiene transmisión de ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Por último, en España, se puede disfrutar en vivo y en directo por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, DAZN España, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video.

Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Real Madrid

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Giacomo Raspadori y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-26

