¿Qué pasa si hay empate en la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad?

La expectativa crece en Sevilla. Hoy, sábado 18 de abril, el estadio La Cartuja será el escenario donde Atlético de Madrid y Real Sociedad definirán al campeón de la Copa del Rey 2026. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, surge la incógnita: ¿Qué pasa si el partido termina empatado tras los 90 minutos?

Publicidad

A diferencia de otras etapas del torneo, la final no deja margen para la especulación. A continuación, te explicamos qué ocurre en caso de que no haya un ganador en el tiempo reglamentario.

Prórroga: 30 minutos de mucha intensidad

Si tras los dos tiempos de 45 minutos el marcador sigue igualado, se jugará una prórroga compuesta por dos periodos de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos.

Publicidad

Como detalle clave, en esta instancia se habilita un sexto cambio adicional, lo que permitirá a Diego Simeone y Pellegrino Matarazzo ajustar sus equipos tras el desgaste físico acumulado.

Tanda de penales

Si después de los 30 minutos de prórroga el empate se mantiene, el título de la Copa del Rey se definirá desde el punto de penal.

Este posible desenlace trae recuerdos encontrados: la última vez que Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentaron en una final copera (1987), el campeón se decidió desde los doce pasos, con triunfo para la Real Sociedad. En esta ocasión, el conjunto rojiblanco buscará cambiar la historia apoyado en la seguridad de Jan Oblak.

Publicidad

¿Cómo llegan ambos equipos?

Atlético de Madrid llega con la mira puesta en conquistar su undécimo título y poner fin a una sequía que se arrastra desde 2013. En tanto, Real Sociedad busca repetir la gloria reciente y ratificar su solidez en torneos de eliminación directa.

Sin gol de visitante ni ventaja deportiva, todo se definirá en el estadio La Cartuja: si hay empate, la tensión se extenderá hasta que uno de los dos levante el trofeo en el cielo de Sevilla.

DATOS CLAVES

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad definen hoy al campeón de la Copa del Rey en La Cartuja.

Publicidad

Si persiste el empate tras los 90 minutos, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos.