Increíble pero real: Barcelona vs. Real Madrid podría jugarse en el Estadio Monumental

En una información de último minuto, se conoció que el duelo entre Barcelona vs. Real Madrid podría darse en el estadio Monumental. Repitiendo la experiencia del Inter Miami vs. Universitario, los organizadores del espectáculo trabajan para que se de la posibilidad.

La información llegó gracias al periodista Gustavo Peralta. El hombre de prensa reveló que tuvo acceso a la noticia y brindó detalles que no estaban contemplados en el duelo entre Barcelona vs. Real Madrid, conocido mundialmente como El Clasíco.

“He leído sobre que podría haber un amistoso entre Universitario vs. Barcelona, pero no es con Universitario. Lo que tengo entendido es que serían las leyendas del Barcelona vs. Real Madrid en el estadio Monumental”, comentó el periodista Gustavo Peralta.

El hombre de prensa brindó más detalles del probable partido de leyendas entre Barcelona vs. Real Madrid en el estadio Monumental: “Un grupo de empresarios, los mismos del Inter Miami vs. Universitario, analizan la opción para diciembre”.

¿Cuándo juegan el partido de leyendas entre Barcelona vs. Real Madrid en el estadio Monumental?

El partido de leyendas entre Barcelona vs. Real Madrid sería tentativamente en el verano del 2026. Es decir, se jugaría entre enero, febrero o marzo en el estadio Monumental, probablemente.

Lo cierto es que ambos equipos han estado de gira y recientemente han asumido importantes partidos de leyendas. Real Madrid jugó ante Borussia Dortmund en junio y Barcelona ante Tigres de México en septiembre.

¿Quiénes juegan en el equipo de leyendas del Barcelona?

El equipo de leyendas del Barcelona está conformado por Masip, Sergi Barjuan, Edmílson, De Boer, Fernando Navarro; Mendieta, Davids; Quaresma, Rivaldo, Saviola; Villa, Angoy, Sorín, Marc Valiente, Cocu, Marc Crosas, Giuly y Nolito.

¿Quiénes juegan en el equipo de leyendas del Real Madrid?

El equipo de leyendas del Real Madrid está conformado por Buyo, Kiko Casilla, Contreras, Míchel Salgado, Roberto Carlos, Pepe, Varane, Milla, Raúl, Butragueño, Baptista, Kroos, Congo, Alfonso, Amavisca, Iván Campo, Marcelo, Raúl Bravo, Fernando Sanz y Granero.

