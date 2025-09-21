Se supo por qué Barcelona aceptó jugar en Perú y cuánto cobrará por el partido ante Universitario o Alianza Lima

FC Barcelona llegará al Perú para fines de este 2025, aunque todavía no hay rival definido. Todo se debe conocer en las próximas horas, pero Universitario y Alianza Lima se pelean por la chance de enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo en Lima. ¿Cómo fue que el Barça se decidió a jugar en el país y por cuánto dinero?

Desde hace varios días que viene trascendiendo la posible llegada del Barcelona de Lamine Yamal, Robert Lewandowski o Raphinha al Perú. En un primer momento, se especuló con que su rival fuese Universitario, tal como ocurrió con el Inter Miami de Lionel Messi en enero de este 2025. Sin embargo, empezó a crecer Alianza Lima en la consideración.

Por el momento, no hay una definición, pero sí se han conocido varios detalles. En una entrevista con el diario El Comercio, Andre Prada Whiltimbury, CEO de Sound Music Entertainment, reveló cómo fue que convenció al Barça para este partido de exhibición, así como también aportó cifras de las negociaciones y qué pasa con su rival.

¿Cuánto dinero cobrará Barcelona y por qué jugará en Perú?

La cifra por la que Barcelona llegará a Perú no ha sido revelada exactamente por Andre Prada Whiltimbury. Aunque, sí dio algunas precisiones que permiten apuntar a un número exacto. La inversión para su llegada es importante, pero confían en que eso se pueda compensar con la venta de entradas y demás negocios alrededor.

“El costo yo lo mantengo confidencial (…) El costo de Perú es un costo que nunca he visto en la historia del deporte peruano. Superó al Inter Miami (superó los 7 millones de dólares). Entonces, más que nada por el potencial y el nivel de club que tiene Barcelona, que es algo muy complicado de conseguir. Vienen también con aviones privados, viene todo el plantel principal del Barça. O sea, vienen Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, todas las figuras principales, las estrellas de Barcelona”, aseguró el empresario.

Lamine Yamal, figura de Barcelona, con chances de jugar en Perú (Getty Images).

Según precisó, la cifra sería mayor a lo que cobró Inter Miami y esto coincide con lo que había adelantado hace algunos días el mencionado medio peruano. Serían unos 10 millones de dólares para FC Barcelona en este viaje único por Sudamérica, ya que no pasarían por otro país de este lado del continente. No se descarta que puedan jugar en Miami.

Pero no sólo el aspecto económico hace que el Barça decida jugar en Perú. Hay otro motivo que posibilita este partido amistoso. Según Prada Whiltimbury, el juego con Inter Miami a comienzos de este 2025 fue importante para lograr el acuerdo y que el conjunto catalán acepte la invitación.

“Obviamente que estos equipos de alta categoría preguntan sobre el promotor, el evento que ha hecho antes el promotor. En este caso, mi empresa, ya trayendo al Inter Miami, jugando contra la ‘U’ y toda la logística que se trabajó fue muy buena, excelente. Fue por eso que Barcelona también tuvo buenas referencias por parte del Inter y decidieron dar el visto bueno y adelante“, comentó.

¿Cuándo se define el rival de FC Barcelona en Perú?

Según precisó Prada Whiltimbury, el rival de Barcelona en Perú se definirá por estos días. En la semana, debería haber mayores precisiones al respecto, aunque todo indicaría que entre Universitario y Alianza Lima se debería definir.

Universitario tiene un calendario ajustado a fin de año, ya que podría jugar el cuadrangular por el título nacional, en caso de no ser campeón del Torneo Clausura. Por eso, su posibilidad de jugar ante Barcelona es baja debido a que por las fechas en que el club catalán estará en Perú debería definirse ese certamen.

Ahí es cuando Alianza Lima se abre como posible anfitrión del Barça y, en caso de que esto ocurra, el Estadio Nacional albergaría el duelo. Con la ‘U’, el Monumental sería el recinto elegido para dicho amistoso.

